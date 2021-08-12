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為大選佈局？水資處、教育處長調參議　王惠美：工作考量

▲教育處長陳逸玲昨天才與總統教育獎合影今天就調任參議。（圖／記者唐詠絮攝）

▲教育處長陳逸玲昨天才與總統教育獎合影今天調任參議。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今年繼副縣長林田富、勞工處長柯呈枋回鍋後，今(12)日公布最新人事異動，現任教育處長陳逸玲及水資處長陳肇慶調任參議，新任水資處處長一職由前城觀處長馬英傑擔任；另外現任教育處長由副處長張淑珠代理，縣長王惠美指出，一切都是為了工作考量。

政壇人士普遍認為，前立委柯呈枋競選失利後，在和美地區仍勤於經營地方，此次回鍋擔任勞工處長，可以借用柯呈枋長才，另外一方面也借重林田富他在產官學界的豐富經驗，讓縣政工作執行更為周全，同時也為下屆大選提前佈局。

陳詔慶擔任水資處長4年多時間，受到前任魏明谷及現任縣長王惠美的重用，為中興土木碩士，從交通部觀光局參山國家風景區管理處進入縣府後，先後在城觀處擔任科長、縣府秘書，再到行政處副處長、建設處長、參議。

▲水資處長陳詔慶。（圖／彰化縣政府官網）

▲水資處長陳詔慶。（圖／彰化縣政府官網）

而陳逸玲則曾彰化縣文化局課長、彰化縣政府教育處副處長、和美鎮戶政事務所主任、彰化縣政府秘書等職務，長期深耕文化及教育工作。

新任水資處處長馬英傑，國立中興大學土木工程學系碩士畢業，經歷彰化縣府工務處長科長、副處長、城市暨觀光發展處長、參議等職。

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