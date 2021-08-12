帶長腿妹上工赴空屋性侵　村長150萬和解刑責4年！怨：沒錢了

▲村長性侵服義務勞務女性。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／台中報導

彰化一名28歲女子小柔（化名）因偽造有價證券遭判緩刑，但須參加10次勞動服務，沒想到她到當地一處公園打掃時，竟2度被陳姓村長帶至無人的空屋性侵猥褻，她第2次受害時將過程錄音存證報案，一審依強制性交、強制性交未遂、偽造文書等罪將他判刑4年，村長認為判得太重上訴，被台中高分院駁回，維持原判決刑度。

陳姓村長自2011年起，經公所委託，擔任執行機構督導，督導從事義務勞務的對象，是否落實社會服務及環境清潔整理，執行過216件。他今天接受電訪時表示，要與小柔和解150萬元，目前除了一筆70萬元和解金外，另外每月匯2萬元給女方直到付清150萬元，都沒錢了，接著還得面對4年刑期，如今上訴二審遭到駁回，「真的判太重了，會再上訴」。

小柔控訴，2019年10月14日開始前往彰化一處村落打掃公園等公共設施，但村長疑似看上她的姿色，17日將她帶到2公里外的空屋，以按摩為由性侵猥褻得逞，「我一直掙扎，我一直跟他說載我去原來的小公園（工作）」、「不知道他會不會做出傷害我的事情」。

由於第一次小柔沒有錄音，苦無證據，因此沒報警；沒想到，村長食髓知味，20日再次犯案。小柔當下錄音存證，錄音檔中，村長先說「要不要再玩？」小柔則拒絕「不要啊，要工作，不然等一下有人來怎麼辦？」村長立刻用台語說「不會啦」，接下來只聽到小柔哀號「不要…」但受辱後心情低落，出現自殘傾向，為了不讓其他勞動服務的女服役人受害，憤而報警。

彰化地檢署於2019年10月21日接獲通報，承辦檢察官當晚訊問被害人小柔後，隨即於22日對陳姓村長住處及相關處所進行搜索，並將村長拘提到案，偵辦後起訴。

法院審理時，陳姓村長辯稱，只有一次對小柔猥褻且是合意，沒有性侵，「我只有摸她的胸部及下體」。一、二審都不採信，予以判刑。

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