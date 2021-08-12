「康鈞尉夫妻長相PR多少」見2字跪了！許藍方蛇腰照曝　網驚有實力

▲許藍方（右）爆不倫戀，正宮（左）怒上媒體揭發。（圖／右圖翻攝許藍方臉書、左圖突發中心翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

「最美博士」許藍方被醫師康鈞尉老婆指控當小三，正宮表示握有完整的證據內容、私密照片，已交給司法途徑討回公道；而康鈞尉則坦承，去年9月到11月與許女外遇，據悉，兩人至少三次上摩鐵。不過許藍方卻駁斥所有指控，三角關係讓人霧裡看花。有鄉民好奇找出康姓夫婦的學歷，並拋問「兩人長相PR多少？」

許藍方陷入桃色糾葛已延燒3天，至今矢口否認與學長康鈞尉有一腿，面對正宮各種爆料，許藍方也積極在粉專一一反駁，11日她最新文章強調「康先生所說上摩鐵之事絕非本人，居心叵測」，也曝光男方的中英文私訊，包括「我等了18年，我想你的心仍在我身邊」、「現在也是我努力去嘗試跟你有連結」、「還有好多我喜歡的衣服妳要穿給我看，我沒有放棄，看到那個美麗的畫面」等。

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事實上，劉姓正宮也發出817字聲明，據《鏡週刊》報導，劉女表示「先生已回歸家庭，努力付出及修復裂痕。然而我釋出善意試圖與許小姐聯繫，等待數月皆得不到正面回應，對許小姐的態度感到心寒，每當想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話、不經意看到社群媒體跳出的影片畫面，皆讓我輾轉反側，夜不成眠，對我的精神造成極大的傷害，不得已只好委託律師對其提出訴訟。」

▲許藍方練瑜珈，網驚讚「好軟的蛇腰唷！有實力」！（圖／翻攝許藍方臉書）



▲康鈞尉在臉書向太太道歉。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）



如今許藍方與康姓夫婦各說各話，有網友分別在PTT發問，「康鈞尉醫師長相PR多少？」「劉XX醫師長相PR多少？」接著找出兩人的學經歷，男方為前台北醫學大學附設醫院復健科主治醫師、現任新生活復健科診所院長；而女方為國立成功大學醫學系醫學士、前國泰綜合醫院皮膚科總醫院暨住院醫師，接著又拋問「康醫師算帥哥嗎？劉XX醫師算正妹嗎？」

底下網友胡鬧回應，「覺得有點像秦偉」、「醫生基本上應該不用看長相吧」、「長相不知道，但復健科院長已經99.9」、「終於知道為什麼醫學院是第一志願了」、「若真有發生關係還蠻羨慕的」、「醫生只要不禿不醜就是帥」、「光是院長二字，帥度就加100分」、「這個一定是日系帥哥」、「事實證明，多讀書長大當醫生」、「比較斯文的秦偉，真的越看越像」。

而另一篇網友則評點正宮外貌，「還可以，但是好像比較沒有性感」、「年輕考大學時是仙女等級的」、「學歷無話說，如果許90，劉頂多70，康沒看錯人」、「劉醫師已經三個小孩的媽，外表當然折損很多」、「兩個年輕時都看過，許藍方漂亮 、劉醫師仙女」。

▼網友發現，康鈞尉神似藝人秦偉。（圖／翻攝PTT）

