全紅嬋奪金給媽媽治病！「母親病情曝光」：兄弟姊妹5人僅1人上學

▲14歲全紅嬋獲得東京奧運女子跳水10公尺跳台項目的金牌。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

東京奧運會跳水女子10公尺跳台比賽中，中國代表團中最年輕的選手14歲全紅嬋，以近乎完美的表現贏得金牌。出身農村的全紅嬋自小就很懂事，曾透露贏了冠軍的話獲得的獎金就會寄回家給媽媽醫病。據陸媒透露，事實上，她母親現在的病情是癲癇。

據《騰訊網》報導，全紅嬋母親曾經打零工，每天騎電動單車往返，在2017年她遭遇車禍，被撞斷了肋骨。一位鄰居披露，「當時她被捲進貨車底下，受了些傷，但主要是被嚇到了。」

▲全紅嬋母親。（圖／翻攝自微博）

之後，全紅嬋母親進了醫院，她的外傷治好了，但是留下了癲癇的後遺症。有時候會突然暈倒口吐白沫，病發嚴重可能會導致去世。

在這種情況下，全紅嬋母親不能一個人下地幹活，也沒有再去打零工，家庭的重擔更多落在了全紅嬋父親全文茂身上。全文茂在接受採訪時表示，「她的病情有復發過一次，目前的身體狀況實在說不好，因為不適合上班工作，所以只能留在家中調養。」

全文茂表示，不會把妻子的病情告訴女兒，擔心影響全紅嬋的訓練和比賽，自己也將近1年沒有見到女兒，但是感覺她變得成熟了。

家裡還有一個收入來源就是全紅嬋的哥哥，他在廣州打工，今年也只有20歲，上到國二就輟學，因為學習成績不好，按照他的說法是不如去打工。全紅嬋兄弟姊妹5人，目前只有她的二姊仍然在上學，四妹和五弟則都去了體校練習跳水。

全紅嬋爆紅後，已有當地醫院表示，會為全紅嬋母親提供醫療保障服務。