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14歲全紅嬋自爆最大心願！「開一家賣很多零食的超市」

▲▼中國大陸14歲全紅嬋，8月5日以破世界紀錄的高分，成為東京奧運女子跳水10公尺跳台項目的金牌，賽後教練將她抱起慶祝。（圖／路透社）

▲14歲的全紅嬋8月5日以破世界紀錄的高分，獲得東京奧運女子跳水10公尺跳台項目的金牌。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

2020東京奧運中國跳水隊一共奪得7金5銀完美收官，其中只有14歲的全紅嬋在女子個人10米高台決賽中，憑藉5跳三個滿分的完美失誤表現奪得金牌，讓她一夜之間變成了體育明星，一舉一動都備受關注。近日，她接受大陸媒體訪問，講到人生夢想的時候，她回應，只想開一間比小賣部大的超市。

出身農村的全紅嬋曾表示，贏了冠軍獲得的獎金就會寄回家給媽媽治病，如此貼心的想法感動不少網友。但才14歲的她雖然懂事，內心也有屬於自己小小的夢想，接受大陸媒體訪問時就表示，自己的夢想只想開一個比小賣部更大的一個超市，內裡有好多好多零食。

▲▼中國14歲全紅嬋奪得奧運跳水金牌。（圖／路透）

▲全紅嬋獲得萬千網友的喜愛。（圖／路透）

隨著全紅嬋的爆紅，網友們紛紛將目光轉向了她背後的家庭，她出生於廣東湛江，一個普通的農村家庭，父母都是農民，以務農為生。7歲就開始練習跳水，在這期間她從未向父母訴說過訓練的辛苦。而且因為家里經濟條件不好，母親曾經因為車禍，現在常年需要吃藥，她很小就知道自己應該賺一些錢寄回家。

全紅嬋7歲練習跳水13歲入選國家隊，對於自己第一次參加奧運會便奪得冠軍。她說，自己成功秘訣就只有一個就是不停地訓練，所以有今時今日的成果。但撇開冠軍的頭銜，她也有一顆可愛的靈魂和許多普通的女孩一樣追求美好的生活向往肆意灑脫的人生。一舉奪冠，讓她成為跳水界又一位響當當的人物，在郭晶晶伏明霞之後，成為中國新一代跳水女王。

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