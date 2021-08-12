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名古屋市長「癡漢咬」金牌　有機會換一面新的

▲▼選手金牌被咬 東奧組委會：除瑕疵外無法更換,後藤希友。（圖／路透）

▲被名古屋市長咬過的東奧金牌，原先除瑕疵才能更換，但現在有機會換一面新的。（圖／路透）

文／中央社

東京奧運已於8日落幕，但日本名古屋市長河村隆之4日咬了東奧女壘20歲投手後藤希友金牌一事還未平息。有日媒報導，後藤可望換得一面新的金牌。

日本電視台新聞網（NNN）報導，河村隆之4日在名古屋市役所接見後藤希友時，竟拉下口罩大口咬後藤的奧運金牌，引發網友批評太失禮，表示應該換一面新獎牌給後藤；還有許多民眾致電名古屋市役所表達不滿。

報導說，有相關人士透露，後藤事後曾表示，這面金牌是日本女壘隊勝利後在頒獎台上被授與的金牌，無意換得一面新的金牌。

不過，文部科學大臣萩生田說：「在教育上是非常不好的事。竟然把別人很珍貴的東西（金牌）放進自己口中。」萩生田對此事很重視，而且各界希望讓後藤換一面新的金牌的聲浪高，因此決定給後藤換一面金牌。

有關此事，後藤所屬的豐田汽車公司曾發出聲明表示，河村的行為是不適當的行為，而且感受不到對選手的敬意。

東奧暨帕運組織委員會5日表示，目前僅針對獎牌出現製造瑕疵的情況，可以提供選手無償更換，「除此之外（例如因為個人行為造成金牌留下齒痕等）都不屬於可更換的對象」。

 

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