北市府公布2確診者「足跡圖」！連2天搭捷運　去過銀行、遠百

▲北市11日公布最新確診者足跡，其中一人連續2天搭捷運，去過遠百、銀行。（圖／北市府提供）



記者柯振中／綜合報導

台北市11日新增4例新冠肺炎本土案例，衛生局公布2名確診者的公共場所足跡，其中一人多次搭乘台北捷運，還到遠百逛過街、去過銀行，足跡相當廣泛。

台北市府表示，11日公布的北市確診病例共有6例，其中2例境外移入、4例本案例，本土案例當中，分別是2例男性、2例女性，年齡介於40多歲到70多歲之間。

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台北市府公布案15,907的活動史，7日下午5點30分左右，曾前往遠百台北寶慶店、9日上午10點左右從捷運西門站出發，搭車前往台北101／世貿站，晚間9點30分左右，再按原路線返回。

▼北市11日公布最新確診者足跡，另一人曾去過涮涮鍋。（圖／北市府提供）



此外，案15,907的活動史還有包括銀行，10日上午9點到9點30分之間，前往台灣銀行萬華分行，9點50分又從捷運西門站出發，搭車前往捷運台北101／世貿站。

目前衛生局已通知店家配合清消，並匡列案15,907的家人、職場員工共13人，進行居家隔離，並安排採檢，其中8位採檢結果為陰性。

至於案15,908，則在發病前3天到過錢都日式涮涮鍋延平店，衛生單位10日通知店家配合清潔、消毒，暫停營業3日，恢復營業11天以內暫停內用、改採外帶或外送，衛生局也已經匡列家人、5名職場員工，進行居家隔離。

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