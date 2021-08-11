上海地鐵車庫打造「太陽能光電」廠　投產後年均發電量達3500萬度

▲上海地鐵將車庫基地打造成太陽能光電廠。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海地鐵川沙基地的分布式光伏（光電）發電項目6日正式開工，同時開工的基地還包括封浜及九亭兩處。據上海地鐵新能源有限公司消息指，此次投資建設的分布式光伏發電項目擬裝機容量12.4兆瓦，預計項目建成後首年可產生綠色電能約1260萬度，25年累計發電量可達2.95億度，年均節約標煤約3629噸，減排二氧化碳約9929噸。

▲上海地鐵已完成10座地鐵車庫屋頂分布式光伏項目。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，上海地鐵已完成10個地鐵停車基地的屋頂分布式光伏項目建設，累計裝機容量約24兆瓦。本項目成功投產後，累計裝機容量將增至36.4兆瓦，年均發電量達3500萬度。

據悉，光伏項目的主導者為成立於2018年的上海地鐵新能源公司，為上海地鐵響應節能減排政策，從地鐵營運轉型地鐵經營的主力之一，可謂上海地鐵集團帶來利潤新增長。

上海地鐵新能源公司首個全額投資建設的光伏電站項目，龍陽路基地光伏項目於2019年6月份開建，並於年底併網發電。該光伏項目將車庫屋頂鋪滿藍色的太陽能板，總面積達5萬平方公尺，總裝機容量3.66兆瓦，年均發電量約340萬度。數據顯示，340萬度的發電量約可供8節編組的一輛地鐵列車行駛20萬公里。