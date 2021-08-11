批蔡英文護航國產疫苗　羅智強：辭了總統去當高端董事長吧！

▲▼總統蔡英文以視訊方式接受日本媒體專訪。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前接受日本「文藝春秋」月刊專訪，談及國產疫苗的開發，強調台灣進行的擴大第二期臨床實驗中，採用國外臨床實驗的「免疫橋接」方式，對此，國民黨議員羅智強指出，「免疫橋接」至今不被FDA接受，蔡英文為了護航高端信口開河，「辭了總統，去當高端董事長吧！」

蔡英文日前受訪時指出，台灣進行的擴大第二期臨床實驗中，採用「免疫橋接」方式，日本最近也採取類似的作法，對此，羅智強11日在臉書發文表示，蔡英文企圖營造日本跟進台灣的印象為高端強力護航，但高端疫苗尚未完成臨床二期解盲，就以未獲國際認可的「免疫橋接」給予EUA，「蔡英文指日本也採類似作法，是竹篙湊菜刀。」

羅智強表示，日本第一三共藥廠研發的疫苗擬在臨床三期採「非劣性試驗」並非「免疫橋接」，兩者的差別在於非劣性試驗得到的數據可直接證明疫苗的保護力，是真正的臨床第三期研究，早獲美國FDA認可，而免疫橋接僅能間接獲得疫苗中和抗體數據，無法證實疫苗實際的保護力

至今不被美國FDA接受。

羅智強指出，非劣性試驗與免疫橋接是兩回事，日本以mRNA疫苗做非劣性試驗，高端則是以腺病毒疫苗免疫橋接，兩者標準不同，如何類比？蔡英文卻為了護航高端不惜信口開河，身為國家元首如此置國人健康於不顧，「蔡英文這麼愛高端就辭了總統，去當高端董事長吧！」

國際上採用免疫橋接方式試驗的案例，南韓SK Bioscience研發的國產疫苗「GBP510」，其第3期臨床實驗昨（10）日正式獲得南韓食品醫藥品安全處的承認，將採所謂的「免疫橋接」技術進行，為該國最快進入第3期臨床的國產疫苗，預計最快可望明年上半季上市。

根據《韓聯社》、《News1》報導，南韓食藥處處長金剛立（김강립）於10日上午的記者會提到，「依據SK公司GBP510疫苗的臨床3期計畫的安全性與科學妥當性檢驗結果，已於10日首度正式通過國產疫苗的臨床3期計畫。」