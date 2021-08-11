「阿達馬孔固力」　柯文哲怒批五倍券：吃飯都有問題還講產業振興

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

針對行政院發五倍劵是否能振興經濟，台北市長柯文哲11日表示，這個題目要從經濟學考量，疫情發生後對整個產業重創，後疫情時代要處理經濟問題分三個層面，紓困、振興、轉型，今天爭議最大的是，這波這麼嚴重的疫情後，紓困夠了沒？現在馬上做產業振興，「阿達馬孔固力」。

紓困部分，柯文哲指出，去年台灣GDP上漲，外銷訂單和房地產大漲，房地稅屬於地方稅，他很清楚去年整個房地產很熱絡，股票也大漲到1萬2000點，所以GDP看起來成長，但事實的真相是貧富懸殊，占內需產業300萬的人口，薪資沒成長。

柯文哲再指，去年從頭到尾沒把餐廳關掉，今年三級管制後下令餐廳不准內用，當時很多人問為何讓寧夏夜市1/4攤先開，因為業者50天沒收入，300萬內需型服務業，家戶人口佔600萬，這一波比去年還慘，這些人要的是現金和紓困，根本沒收入，需要的是拿現金去繳水電費等。

柯文哲認為，紓困解決以後，才是產業振興，產業振興刺激消費，消費帶動成長，問題是在這一刻餐廳還使用隔板、梅花座， 現在丟美食劵、振興券有用嗎？時機點不對，現在限制不能群聚，吃飯還要小心，坦白講這一刻開放餐廳，只是防止餐廳業者餓死，並沒有打算說讓生意變很好，如果餐廳一直關下去，餐廳會垮掉，所以才開放一點，讓餐廳營運可以維持；至於轉型，電商、物流、無現金交易、遠距醫療等，這些是一定要發展的。

柯文哲表示，今天爭議最大的是，這波這麼嚴重的疫情後，紓困夠了沒，這就為什麼立委會反映民意，民進黨很多立委也主張發現金，為什麼？以台北市急難救助來說，通常是實在活不下去，跟社會局申請3000元，去年才發1200萬，今年1至7月發了1.6億，有3.1萬件提出申請。

柯文哲提到，去年表面上台灣疫情一整年，從統計數字來看，底層嚴重受創，今年是去年10倍以上，去年急難救助發1200萬，今年1至7月發了1.6億，足足多了13倍，很多數字中央才有，「到現在為止，台灣對底層人民，到底紓困夠了沒有？為什麼需要那筆錢繳水電費、孩子的學雜費？他連吃飯都有問題，你還跟他講什麼產業振興，這不是笑話嗎？」

柯文哲還說，現在馬上做產業振興，「阿達馬孔固力」，時機不對，此外，產業轉型很重要卻都沒做，這才是一個很難的題目，無現金交易、電商、物流要怎麼做這是要思考的，行政院應該花時間探討，五倍券是要紓困還是要振興？

高雄因應五倍券，加碼到六倍券，結合國慶煙火等活動，北市是否有考慮加碼台北券？各地方政府若自行加碼，是否認為有失公平？對此，柯文哲沒有正面回應台北市是否要加碼，僅一再強調紓困、振興、轉型，要先決定戰略才能決定戰術，另外要有一定程度統計分析，先決定縣市政府裡面老百姓需要紓困數量多少，政策大家一直加碼，但常常錢要有效使用，先決定戰略再決定戰術，先想好再決定錢怎麼用。