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詹家小姊弟感情超好…遇惡火1死1命危！班導師爆哭一天

記者陳雕文、陳以昇／新北報導

新北市三峽一住宅11日凌晨發生火警，導致一家7口3死4命危的慘劇，其中一個10歲小妹妹送醫不治、其7歲的弟弟還在跟死神拔河，但腦缺氧時間過長，昏迷指數只有3…想到活潑可愛的孩子們遇上此劫，2孩子就讀的國小班導師傷心痛哭一整天。校方表示，將啟動慰問及輔導機制，協助家人度過難關。

▲▼一家人。（圖／翻攝自周女臉書）

▲詹姓爸爸跟3姊弟幸福合照，如今幸福美滿都被惡火吞噬。（圖／翻攝自周女臉書）

一家7口中，42歲周姓男子多年前當兵遇上意外，癱瘓成了植物人、其妹妹是40歲周姓女屋主，結婚後仍不離不棄照料，去年周女帶著兒女、外傭幫周男辦慶生會並錄影，還在同年4月生下了第三個兒子，看似幸福美滿，但這一切卻在今年8月變了調！

▲▼新北三峽社區凌晨惡火　起火戶1傷6命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消將已無呼吸心跳的兒童送醫搶救。（圖／記者游宗樺攝）

本月7日，家中72歲阿公因肺腺癌猝逝房內，所有人陷入低氣壓，在客廳設靈堂，沒想到靈堂於11日凌晨燒了起來，熟睡中的一家7口（周男、周女、三兒女、43歲詹姓丈夫、34歲外傭）來不及逃生，第一時間全部失去呼吸心跳；警、消人員努力將全家救出並送醫搶救，仍釀3死（10歲女兒、1歲小兒子、詹姓丈夫）4命危的悲劇。

▲▼國小。（圖／記者陳以昇攝）

▲小姊弟目前1死1命危，就讀的國小班導傷心不已。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，小姊弟感情超好且就讀同一所國小，分別要升4年級、2年級，2人的班導得知噩耗皆傷心痛哭。該校學務主任表示，2姊弟平時在校表現都很棒，是人見人愛的孩子，他們的爸媽也很常參與學校的活動，甚至常常買小點心、小禮物給班上的孩子們，如今發生這樣的事，老師們都感到非常難過與不捨。

學務主任說，校方將尋求社政單位協助，並提供校內仁愛基金給予協助，也針對班上同學啟動輔導機制；校方將於開學後對全校師生說明，並再次宣導居家意外因應急災害自救演練，目前學校正全力協助家屬，共度難關。

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