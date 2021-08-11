三峽3死4命危惡火「老父上週才過世」　靈堂設客廳！濃煙阻逃喪命

記者游宗樺、葉國吏／新北、綜合報導

新北市三峽區民生街一處社區11日凌晨0點多發生大火，造成一家七口「3死4命危」。根據了解，該戶戶長父親上週才過世，靈堂設在家中客廳，濃煙布滿客廳、餐廳阻擋逃生釀成悲劇。

▲三峽凌晨惡火造成3死4命危。（圖／記者游宗樺攝）

起火處位在民生街19巷7弄一棟社區大樓內，該棟為6層樓住宅，起火時火勢十分猛烈，巨大火球從屋內炸出，期間睡夢中的住戶被驚醒，嚇得趕緊報案。警消獲報到場，拉出水線迅速撲滅火勢，入屋搜救時，驚見屋內有多名民眾倒臥。

▲警消將已無呼吸心跳的兒童送醫搶救。（圖／記者游宗樺攝）

詹姓屋主（42歲）、周姓妻子（40歲）、外籍看護（34歲）、1歲男童、7歲男童及10歲女童救出已無生命跡象，周女哥哥（42歲）救出時則意識昏迷，7人均被緊急送往亞東、雙和、土城長庚及三峽恩主公醫院，經搶救後，詹男、1歲男童、10歲女童因傷重不治。

根據了解，起火戶在周女名下，其父親上週過世，靈堂設置於客廳，起火時客廳、廚房附近滿佈濃煙，疑似阻擋住逃生路線，屋內成員一度受困。周女哥哥則為植物人，平日臥病在床由外籍看護照顧。

▲警消趕抵現場，拉水線撲滅火勢。（圖／記者游宗樺攝）

新北市消防局土城中隊中隊長張博凱表示，警消獲報到場時起火戶已全面燃燒，立即佈線射水灌救，並在屋內救出4男3女，經急救後，3人傷重不治宣告死亡，4人命危仍在搶救，燃燒面積約20坪，確切起火原因有待後續調查釐清。