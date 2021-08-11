快訊／三峽社區惡火奪3命　一家七口「3死4重傷」

▲新北三峽社區凌晨惡火，起火戶1傷6命危。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三峽區民生街一處社區11日凌晨0點多發生大火，1樓火勢迅速竄燒，導致屋內多人受困。警消撲滅火勢後，趕緊入內救出7人，但其中6人被救出時已無呼吸心跳，其中包括3名兒童，經急救後，屋主及2名孩童仍因傷重宣告不治。

▲警消將已無呼吸心跳的兒童送醫搶救。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火處位在民生街19巷7弄一棟社區大樓內，該棟為6層樓住宅，起火時火勢十分猛烈，巨大火球從屋內炸出，期間睡夢中的住戶被驚醒，嚇得趕緊報案。

▲警消趕抵現場，拉水線撲滅火勢。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，拉出水線迅速撲滅火勢，入屋搜救時，驚見屋內有多名民眾倒臥，詹姓屋主（42歲）、周姓妻子（40歲）、外籍看護（34歲）、1歲男童、7歲男童及10歲女童救出已無生命跡象，周女哥哥（42歲）救出時則意識昏迷，7人均被緊急送往亞東、雙和、土城長庚及三峽恩主公醫院，經搶救後，詹男、1歲男童、10歲女童因傷重不治。

附近住戶表示，當時聽到爆炸聲，不久就看到火光衝出，伴隨陣陣濃煙，趕緊下樓避難。

新北市消防局土城中隊中隊長張博凱表示，警消獲報到場時起火戶已全面燃燒，立即佈線射水灌救，並在屋內救出4男3女，經急救後，3人傷重不治宣告死亡，4人命危仍在搶救，燃燒面積約20坪，確切起火原因有待後續調查釐清。

▼1樓竄出熊熊火光。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）