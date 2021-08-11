　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／三峽社區惡火奪3命　一家七口「3死4重傷」

▲▼新北三峽社區凌晨惡火　起火戶1傷6命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲新北三峽社區凌晨惡火，起火戶1傷6命危。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三峽區民生街一處社區11日凌晨0點多發生大火，1樓火勢迅速竄燒，導致屋內多人受困。警消撲滅火勢後，趕緊入內救出7人，但其中6人被救出時已無呼吸心跳，其中包括3名兒童，經急救後，屋主及2名孩童仍因傷重宣告不治。

▲▼新北三峽社區凌晨惡火　起火戶1傷6命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消將已無呼吸心跳的兒童送醫搶救。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火處位在民生街19巷7弄一棟社區大樓內，該棟為6層樓住宅，起火時火勢十分猛烈，巨大火球從屋內炸出，期間睡夢中的住戶被驚醒，嚇得趕緊報案。

▲▼新北三峽社區凌晨惡火　起火戶1傷6命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消趕抵現場，拉水線撲滅火勢。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，拉出水線迅速撲滅火勢，入屋搜救時，驚見屋內有多名民眾倒臥，詹姓屋主（42歲）、周姓妻子（40歲）、外籍看護（34歲）、1歲男童、7歲男童及10歲女童救出已無生命跡象，周女哥哥（42歲）救出時則意識昏迷，7人均被緊急送往亞東、雙和、土城長庚及三峽恩主公醫院，經搶救後，詹男、1歲男童、10歲女童因傷重不治。

附近住戶表示，當時聽到爆炸聲，不久就看到火光衝出，伴隨陣陣濃煙，趕緊下樓避難。

新北市消防局土城中隊中隊長張博凱表示，警消獲報到場時起火戶已全面燃燒，立即佈線射水灌救，並在屋內救出4男3女，經急救後，3人傷重不治宣告死亡，4人命危仍在搶救，燃燒面積約20坪，確切起火原因有待後續調查釐清。

▼1樓竄出熊熊火光。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

▲▼新北三峽社區凌晨惡火　起火戶1傷6命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新北三峽社區凌晨惡火　起火戶1傷6命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新北三峽社區凌晨惡火　起火戶1傷6命危。（圖／記者游宗樺攝）

►一條褲子竟能讓你激瘦

ET快訊
紐約州長古莫因「性騷擾」辭職　民主黨潛在總統人選殞落
趙正平認離婚「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三峽社區惡火奪3命　一家七口「3死4重傷」

男大生耍派「看誰二頭比較大」 台中流氓殺到高雄…他怕到報警提告

偷拍裸照＋舔9歲女兒胸部　變態人母誘男友吃「母女丼」

快訊／高雄天坑再現！小貨車後輪卡坑洞　「塞好塞滿」動彈不得

女大生指控「韓國瑜兒子盜帳號」！報案提告侵佔　警方回應了

桃園大溪早餐店大火「住戶受困頂樓」　消防隊救援畫面曝光

父推子走絕路畫面曝！24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

長灘島「一條線」比基尼妹告媒體、名醫　二審判決出爐

縣府員工上山查家暴突中風　警「陳卓」應變！接力送醫保命

「您的花生酥掉進台灣海峽」　網笑到併軌：誠實賣家不推？

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

心愛娃娃「斷手斷腳」急動手術！　家屬柴全程監控淚眼汪汪超擔心

凌晨6點「地方黑狗」跑來堵鐵門　急討飯吃！她笑：開店就遇到債主

快訊／三峽社區惡火奪3命　一家七口「3死4重傷」

男大生耍派「看誰二頭比較大」 台中流氓殺到高雄…他怕到報警提告

偷拍裸照＋舔9歲女兒胸部　變態人母誘男友吃「母女丼」

快訊／高雄天坑再現！小貨車後輪卡坑洞　「塞好塞滿」動彈不得

女大生指控「韓國瑜兒子盜帳號」！報案提告侵佔　警方回應了

桃園大溪早餐店大火「住戶受困頂樓」　消防隊救援畫面曝光

父推子走絕路畫面曝！24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

長灘島「一條線」比基尼妹告媒體、名醫　二審判決出爐

縣府員工上山查家暴突中風　警「陳卓」應變！接力送醫保命

「您的花生酥掉進台灣海峽」　網笑到併軌：誠實賣家不推？

快訊／三峽社區惡火奪3命　一家七口「3死4重傷」

美國參議院通過33.4兆元「基建法案」　送眾院審議

吳亦凡性侵未成年「傳恐遭判死刑」　受害者曝他選妃：逼唱freestyle

男大生耍派「看誰二頭比較大」 台中流氓殺到高雄…他怕到報警提告

中信、統一上半季最終割喉戰　勝投王PK防禦率王

影／鬼月到！買凶宅能解約　法院幫殺價　專家教你怎麼做

梅西轉戰大巴黎陣容超豪華　湊齊阿根廷巴西法國三大10號球員

兄弟最快14日封王、統一最快15日奪冠　象獅11日爭冠關鍵

福原愛：有些事不是馬上就知道！連5天「全中文專訪」陸網瘋：她是中國人

樂天桃猿一線爭冠機會　歐飛登先發戰富邦猛悍

法官助理變捷運痴漢！連4天尾隨正妹書記官偷拍裙下　鐵證現場曝

社會熱門新聞

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

王瞳怨夫像「機器人」　不倫戀遭求償400萬ing

即／瀑布式暴雨！台中太原路成黃河

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識

拍裸照＋舔9歲女兒胸部！人母誘男友吃「母女丼」

錯過班機無法陪考！她怒告桃機、航空求償148萬

長灘島穿「一條線」比基尼遭罰　求償再敗訴

男大生嗆「看誰二頭比較大」看到台中流氓秒報警

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

即／暴雨灌入台中松竹寺　信眾拉褲管參拜

快訊／高雄天坑再現！小貨車後輪卡坑洞　

即／雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了

更多熱門

相關新聞

林盛恩5局7K　新北市7局扣倒台中市

林盛恩5局7K　新北市7局扣倒台中市

玉山盃青棒錦標賽10日開打，新北市由林盛恩先發5局奪7K領軍，以10比0提前7局擊敗台中市。

天雨雷擊易造成火災不可不慎

天雨雷擊易造成火災不可不慎

他放火輕生害死鄰友　殺人罪重判19年

他放火輕生害死鄰友　殺人罪重判19年

台南永康汽車零件工廠傳火警

台南永康汽車零件工廠傳火警

看奧運選手　10月新北全運會登場

看奧運選手　10月新北全運會登場

關鍵字：

新北市三峽火警火災惡火

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

吳亦凡又爆在美國「性侵未成年留學生」！

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

王瞳怨夫像「機器人」　不倫戀遭求償400萬ing

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人妻被懷疑出軌　遭恐怖老公「剃成禿頭」

趙正平認離婚「我是失敗的丈夫」

大雨還沒完！全台變天午後炸雨防災

快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜提出警告

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面