客廳靈堂起火奪命！父親節前一天病逝　三峽「一家七口」3死4命危

▲三峽3死4命危火警。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、陳雕文、葉國吏／新北、綜合報導

新北市三峽區民生街一處社區11日凌晨0點多發生大火，造成一家七口「3死4命危」。由於現場靈堂延長線嚴重燒毀，初步判定就是延長線過於老舊起火釀災。

起火處位在民生街19巷7弄一棟社區大樓內，該棟為6層樓住宅，起火時火勢十分猛烈，巨大火球從屋內炸出，期間睡夢中的住戶被驚醒，嚇得趕緊報案。

▲三峽惡火3死4命危。（圖／記者游宗樺攝）

警消到達現場破門時發現，一家七口皆倒臥在屋內，其中周女跟1歲男童、7歲男童及10歲女童處在一間房，救出時已無生命跡象。周女哥哥（42歲）、外籍看護（34歲）在一間房，由於週女哥哥是植物人，救出時意識昏迷，但外籍看護也無生命跡象。詹姓屋主（42歲）獨自在一間房，也無生命跡象。

7人均被緊急送往亞東、雙和、土城長庚及三峽恩主公醫院，經搶救後，詹男、1歲男童、10歲女童因傷重不治。

▲一家七口倒臥在3個房間內。（圖／記者游宗樺攝）

根據了解，起火戶在周女名下，其父親8/7因肺腺癌病逝，靈堂設置於客廳，由於起火點也在客廳，初步查驗發現靈堂有點蠟燭也有使用延長線，初步調查靈堂延長線就是起火點，因為過於老舊半夜起火釀災。不過確切起火原因仍須進一步調查。

▼三峽3死惡火，鑑識人員在現場調查中。（圖／記者陳雕文攝）