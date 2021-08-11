今增12例本土「分佈3縣市」　新北市6例最多！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為12例本土及4例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。個案分布為新北市6例、台北市4例及基隆市2例；其中7例為已知感染源、3例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例，其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、3例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今年8月2日至8月10日。

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指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案6581為70多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，5月21日出現發燒、全身倦怠症狀，隔日因意識改變、呼吸喘就醫採檢並住院隔離治療，5月27日確診，6月19日解隔離出院，7月8日死亡。案13510為90多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月14日出現發燒、疲倦症狀，6月15日就醫採檢，6月16日住院隔離治療，6月17日確診，7月10日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月9日累計公布14,591位確診個案中，已有13,111人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,268,145例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,251,025例排除)，其中15,814例確診，分別為1,303例境外移入，14,458本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

自2020年起累計816例COVID-19死亡病例，其中808例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、台北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。