人神共憤！噁男餵大麻巧克力給女同事...她斷片遭侵犯還得性病

▲北市蔡男讓女同事吃下摻有大麻巧克力，導致女生斷片遭性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

人神共憤！北市27歲蔡男在酒吧工作認識亮麗女同事，他竟利用兩人獨處時，讓女同事吃下摻有大麻巧克力，導致女同事斷片，他明知自己有性病，竟故意將女同事帶到摩鐵性侵得逞。事後，女同事驗出性病，憤而提告。士林地檢署日前偵結，依妨害性自主、以欺瞞使人施以第二級毒品等罪將他起訴，建請法院從重量刑。

蔡男與21歲小葳（化名）同為酒吧同事，相識約3個月為普通朋友關係。沒想到蔡男在今年2月7日上午許，看見小葳IG限時動態發文想找人一起看動漫展。蔡男心懷不軌，留言回覆表示有意想和她一起去看展。

小葳不疑便答應，同日下午2時許由蔡男開車接她前往信義區動漫展。開車過程中，蔡男假好心問小葳「會不會餓？要不要吃巧克力」並將摻有第二級毒品四氫大麻酚成分巧克力拿給小葳，小葳誤信是一般巧克力，按照蔡男指示先吃半顆，另外半顆則交給蔡男吃。

由於小葳從未施用過毒品，吃下摻有大麻巧克力後，感受到巧克力含有很重的菸草味，進一步詢問蔡男，但蔡男竟回她「這是大麻口味的一般巧克力」小葳因此未起疑。

同日下午3時許到了動漫會場，小葳逛了約10到20分鐘後，突然感到身體不適，甚至有一瞬間失去意識、斷片、四肢無力等症狀，便向蔡男表示身體不適需要休息，沒想到蔡男直接將癱軟在副駕駛座的小葳直接載到南港區汽車旅館。

蔡男見大麻藥效發作後，小葳呈現無力抵抗狀態，此時小葳以微弱氣力趁隙以手機傳送「老公」、「救我」、「探索」等求救訊息給男友，但因男友在工作未看到小葳傳送求救簡訊。

▼蔡男以大麻巧克力餵食女同事，導致女同事斷片性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

小葳叫天不應叫地不靈，此時蔡男明知患有「肛門生殖器疣及尿道炎」的性病，竟基於加重強制性侵性交犯意，不顧小葳出聲拒絕，未戴保險套將生殖器插入小葳陰道性侵得逞。

同日晚間，性侵得逞後的蔡男，若無其事將小葳載到男友工作地點便離去。小葳與男友返家後，8日凌晨由男友陪同下報警處理。

報警後當天，小葳因骨盆腔炎就醫，在同年月18日因外陰部單純性泡疹就診，在3月4日遭驗出「高危險性人類乳突病毒」，小葳才驚覺自己遭蔡男傳染性病。

偵查時，蔡男犯後說詞反覆，辯詞狡辯耍賴，毫無悔悟的心，完全不在乎自己造成小葳身體及精神上巨大且難以抹滅的傷害。士林地檢署偵結後，依欺瞞方式使人施用第二級毒品、以藥劑強制性交罪嫌等罪將他提起公訴，建請法院從重量處有期徒刑9年，以示儆懲。

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