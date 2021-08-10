嚴防Delta入侵新北　侯友宜下令防疫旅館要做4件事

▲新北防疫旅館四項規定。（圖／新北市府提供）

實習記者張鈞量／新北報導

自從本土疫情在今年五月大爆發後，新北市長侯友宜就不斷提醒要慎防Delta病毒入侵，他在10日召開的防疫記者會上公布新北從7月1日境外移入的確診當中發現Delta病毒株有4人。對於嚴防Delta病毒從境外移入，侯友宜除了呼籲不要忘記當初成為破口的諾富特，同時也下令要求新北防疫旅館必須落實4項規定。

侯友宜今天對於防疫旅館所公布最新的4項規定，內容包括：一、消毒入住者全身與隨身物品；二、公共區域每日早中晚3次消毒；三、退房後客房靜置1日，接著依衛生主管機關規定進場清消；四、若遭遇確診個案，客房將靜置3日，接著依衛生主管機關規定進場清消。

侯友宜強調，Delta病毒傳染性極強，防疫旅館的防範不可以等閒視之，新北的防疫旅館一定要做好，並將派員稽查旅館落實以上規定。

另外，對於新北市永和區某里爆出兩週內出現3例確診個案，侯友宜表示，衛生局派出機動篩檢隊進駐，鼓勵民眾只要有疑慮都可以前往篩檢，目前篩了317人中，找出1名確診者，預計明天公布的個案。

▼新北8月10日確診病例。（圖／新北市府提供）



▲侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）