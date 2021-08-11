美參院通過基建法案　美股道瓊、標普指數收新高

▲美股道瓊工業指數和標準普爾指數今天收在新高。（圖／路透社）
文／中央社紐約10日綜合外電報導
美國聯邦參議院通過總金額為1兆2000億美元的加強基礎建設現代化法案後，在工業股和商品製造股領漲下，美股道瓊工業指數和標準普爾指數今天收在新高。
不過科技股那斯達克指數收低。
道瓊工業指數上漲162.82點或0.46%，以35264.67點作收。
標準普爾指數上揚4.40點或0.10%，收在4436.75點。
科技股那斯達克指數下挫72.09點或0.49%，收14788.09點。
▲美股道瓊工業指數和標準普爾指數今天收在新高。（圖／路透社）
文／中央社紐約10日綜合外電報導
美國聯邦參議院通過總金額為1兆2000億美元的加強基礎建設現代化法案後，在工業股和商品製造股領漲下，美股道瓊工業指數和標準普爾指數今天收在新高。
不過科技股那斯達克指數收低。
道瓊工業指數上漲162.82點或0.46%，以35264.67點作收。
標準普爾指數上揚4.40點或0.10%，收在4436.75點。
科技股那斯達克指數下挫72.09點或0.49%，收14788.09點。
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