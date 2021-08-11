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美參院通過基建法案　美股道瓊、標普指數收新高

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股道瓊工業指數和標準普爾指數今天收在新高。（圖／路透社）

文／中央社紐約10日綜合外電報導

美國聯邦參議院通過總金額為1兆2000億美元的加強基礎建設現代化法案後，在工業股和商品製造股領漲下，美股道瓊工業指數和標準普爾指數今天收在新高。

不過科技股那斯達克指數收低。

道瓊工業指數上漲162.82點或0.46%，以35264.67點作收。

標準普爾指數上揚4.40點或0.10%，收在4436.75點。

科技股那斯達克指數下挫72.09點或0.49%，收14788.09點。

 

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