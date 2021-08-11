美參院通過基建法案　美股道瓊、標普指數收新高

由於美國7月非農報告達94.3萬人，失業率5.4％，平均時薪年率達4.0%，超乎市場預期，帶動標普500指數上周創下新高紀錄，收盤在4,436.52點，令華爾街喜出外望，經濟似乎正呈現復甦之態。不過華爾街的分析師Julian Emanuel 和 Michael Chu卻認為，指數突破4,500點的話，可能會迎來史詩級大軋空，而若跌破4,300點，則將迎來10%的修正。