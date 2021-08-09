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色阿公硬上菲傭…扯喊：幫忙發洩性需求！她錄影自保含淚提告

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲80歲鄭男在家四度侵犯菲傭，最高法院判刑7年定讞。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台北報導

高雄80歲鄭姓老翁2018間趁妻子、兒子外出時，分別對菲律賓籍傭人小花（化名）猥褻3次、性侵1次。事後，小花決定不隱忍，拿出遭侵犯的錄影檔案報警提告。不過，鄭男否認犯行稱「我是基於同情來幫忙發洩她的性需求」、「對方為了錢主動獻身」等語。鄭男一、二審皆被依強制猥褻、強制性交罪判刑8年，更一審改判7年，案經上訴，最高法院日前駁回，全案定讞。

回顧整起事件，鄭男2018年1月19日請兒子聘雇小花到家中照顧妻子、整理家務，孰料，小花才剛到鄭家一個月，他竟「四度騷擾」對方。第一次為2月15日至20日、農曆新年期間，鄭男趁發紅包時，抱住小花並藉此撫摸對方胸部，小花趕緊將鄭男的手拍落，鄭男才住手，但自此之後，小花防備心加重，隨時拿著手機自保。

第二次為5月14日，鄭男裸著上身，趁妻子熟睡時，跑到小花房間，正面環抱小花，在小花耳邊喊著「我聞一下」、「我聞聞看」，同時發出親吻聲音，將手順勢滑至小花下體撫摸。第三次為5月15日時，鄭男再度跑到小花房間，抱住小花，並狂吻其脖子，猥褻得逞。

第四次5月18日時，鄭男更是變本加厲，見家人都出門時，呼喊小花上樓，小花為自保，預先把手機擺在樓梯口，並開啟錄影功能，而鄭男因見小花遲遲未上樓，不但下樓以強拖方式，把小花拖進2樓房間，還將小花整個人甩到床上磨蹭一番，再強行硬上。事後，小花不甘被這樣對待，持鄭男使用過的衛生紙團，及錄音檔報警提告。

對此，鄭男否認犯行，辯稱自己把小花當作女兒看待，兩人每晚睡前都會親親、抱抱，還堅稱「有次她說腰痛將褲子拖（脫）掉，顯露出屁股，我以為她有性愛的需要，便順勢將手放進她的性器」、「我知道年輕人會有需要，我是基於同情來幫她發洩她的性需求」、「我這樣做是幫助她發洩」等語，此外他還反稱小花在過程中曾喊出「money、money」向他要錢，藉此敲詐。

不過，法官勘驗驗傷證明、錄影檔案及偵查過程，確認鄭男犯行，另認定小花陳述時始終不停哭泣，甚至當庭抱著社工大哭數分鐘，可見小花內心受有極大委屈。一、二審鄭男被依強制猥褻、強制性交罪，判刑8年，而更一審高雄高分院改判鄭男7年。案經上訴，最高法院日前駁回，全案定讞。

此外，民事部分，小花向鄭男求償250萬元，一審橋頭地院審理後，判鄭男賠120萬元為適當，案經上訴二審，高雄高分院維持原判，全案確定。

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