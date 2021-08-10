長灘島「一條線」比基尼妹告媒體、名醫　二審判決出爐

▲長灘島穿「一條線比基尼」被罰款。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura，下同）

記者吳銘峯／台北報導

在竹科工作的20多歲林姓女子，2019年10月間與男友到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼遭菲律賓警方開罰2500披索（約新台幣1490元），事件遭台灣媒體大肆報導，並被婦產科名醫鄭丞傑等人轉載。林女認為名譽受損，求償240萬元，一審敗訴；她上訴二審，高等法院10日再判決她敗訴。

林姓女子2019年在菲律賓長灘島遊玩，當時穿著「一條線」比基尼，引起當地民眾討論，警方也依照相關法規，開罰2,500比索（約新台幣1,379元）。

消息傳回台灣，引起一陣熱議，許多台灣媒體引用菲律賓媒體公開的照片、婦產科名醫鄭丞傑也留言酸「現在的男生想要看到女生的內褲，得扒開她的屁股」。

林女為此感到不滿，向《東森新聞》郭姓女記者、鄭丞傑等人提告，求償240萬元，並要求在報紙頭版、臉書粉專等處刊登道歉啟事。法院一審後駁回林女的上訴，林女感到不滿，提起上訴，並將求償金額降低為180萬元。

高等法院二審審理後認為，相關評論、報導，均為評論可受公評之事而做，且經由公開之YouTube平台取得，另外使用這些個資，也均在合理範圍內，媒體的報導還引用當地警察局長的訪問，善盡合理查證義務。

至於鄭丞傑的留言，「本於其婦產科醫師之經驗，以戲謔之方式，就系爭事件表達吾人應適應時代之變化，為個人言論及意見之表達，並非對上訴人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，仍屬憲法保障言論自由之範圍，依法益權衡標準，尚無逾越一般社會生活所允許之法秩序範圍。」因此高院認為林女求償無理由，再度駁回。可上訴。