錯過班機無法陪考「害小孩落榜」！她怒告桃機、航空求償148萬

▲王女因錯過班機無法陪孩子考試，向機場、南方航空公司提告求償148萬2000元。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／台北報導

大陸籍王姓女子指控，2018年間她原預計搭機飛往廣州，卻因為沒有登機廣播而錯過班機，害她無法返回大陸陪孩子考試，導致孩子落榜被嘲笑、得就讀私立學校，向中國南方航空、桃園機場連帶求償148萬2000元。一審桃園地院駁回告訴，案經上訴，高等法院今維持原判，全案定讞。

判決指出，王女主張，她來台居住10餘年，先前均是搭乘中國南方航空班機往返兩岸，從未發生搭錯班機或延遲登機等事件。她原預計2018年2月1日下午5時15分登機，同日下午5時45分起飛，而她劃位後便在C5R休息室等候。怎料，登機時間將至，她卻沒有聽到機場廣播，持機票詢問機場、航空公司人員，對方卻歧視她讀書少、看不懂機票上的英文，一再拒絕告知登機口，進而導致她無法順利搭機陪孩子考試，而孩子更因此遭嘲笑落榜，只能讀私立學校。

此外，王女提到，自己因遭機場、航空公司員工侮辱，甚至一度想不開，企圖在機場內輕生而受傷，故針對以上糾紛，她要求機場、航空公司賠償她小孩的私立學校費用45萬、傷害費用50萬、無法工作的薪資損失43萬2000元以及往返兩岸處理本件糾紛10萬，共148萬2000元。

一審桃園地院勘驗相關事證，認為王女無法舉證機場以及航空公司員工惡意不告知登機門，進而讓她有所損失，駁回王女請求。

案經上訴，二審高院認為，王女並非第一次搭機，應熟知搭機程序，且登記證皆有記載飛機班次、登機時間、登機口等內容，王女當日取得登機證後，理應照登機證的指示，前往登機口辦理登機手續，再加上桃機已提出廣播紀錄，當天確實有播出四次國、英、台語的登機廣播，顯然與王女指控不符，而王女也無法舉證機場、航空公司員工有何侵權行為，最終駁回王女請求，全案定讞。

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