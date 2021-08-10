司改國是會議4周年　民團：未落實的司改決議，蔡總統還關心嗎？

▲「未落實的司改決議，蔡總統還關心嗎？」。（圖／翻攝民間監督落實司改國是會議決議聯盟臉書）

記者吳銘峯／台北報導

「司法改革國是會議」落幕至今4周年，「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」針對4年前做成的決議，做出盤點。其中「冤案檢討機制」、「刑事冤案特別救濟制度（CCRC）革新」、「設立國家級司法科學委員會」等決議，更是只有開過會最後無疾而終。聯盟最後不禁要問：「未落實的司改決議，蔡總統還關心嗎？」

對於這次線上記者會，民間司改會發布聲明指出，司法院、法務部等相關單位雖就部份議題有修法、推出新措施，但也有相當多的決議乏人問津，至今無任何進度或實質進展！縱然如此，司法院及行政院在 2020 年底停止了固定的「司改半年報」，導致這些乏人問津的決議，幾乎消失。對於這些「被消失」的議題，不知道身為會議召集人、曾承諾「會親自緊盯改革進度」的蔡總統，是否還關心？

聯盟列出「被遺忘、無具體進展的司改議題」、「已有總體之修正方向，但亟待行政機關拍板定案」、「已有成熟之修法草案，待完成立法」及「新制已實施，但成效令人擔憂」等項目，具體盤點這幾年來司改決議的落實情形。其中最慘的，是攸關「避免冤案，提升刑事審判品質」相關的部分。

聯盟指出，包含「冤案檢討機制」、「刑事冤案特別救濟制度（CCRC）革新」、「設立國家級『司法科學委員會』，制定並推動鑑定技術規範、鑑定機構認證與人員證照」、「證物監管制度」、「刑事、民事、行政訴訟共用的證據法則」、「刑事通常審判程序改為卷證不併送」這六項，都是攸關避免冤案的部分，但在執行層面上，遇到被主管機關擱置，或是以法制面無具體進展等方式，被強迫遺忘。

不僅如此，另外「人民參與檢察審查制度」、「增設『原住民族司法諮詢委員會』」、「成立『警察專案與績效管理委員會』」、「保障並提升身心障礙者於司法程序中的權利及主體性」以及「建立環境案件之『連帶賠償責任』，確保賠償責任確實被相關污染製造者或環境破壞者所共同承接」等項目，也都是沒有具體進度、被強迫遺忘的決議。

聯盟最後呼籲，蔡英文總統不應忘記就職典禮上，高呼司法改革時所接受的如雷掌聲，更不應該忘記對人民的改革承諾。面對權責機關選擇性地忽略議題，缺乏與民間的充分溝通，聯盟呼籲，應立即重啟停辦的「司改半年報」，重新建立民間與官方充分溝通的橋樑。對各項司改決議的議題，聯盟也將召開系列座談會與記者會，持續監督政府推動司法改革。