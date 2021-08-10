把自己當客人？女友首次來家裡「沒煮飯洗碗」　他發文嫌棄下場曝

▲男子看到女友把自己當客人，竟失望PO文說，「本來想和她提結婚，現在是不是要重新考慮？」網炸鍋。（下廚示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名男子日前把女友帶回家見父母，順便藉此觀察其的表現，女友乖乖進家裡，打了招呼吃了飯，乍看之下沒有異狀，但這卻讓男子很失望，理由是女友沒有「洗碗也沒有做飯」，他失落地說，「完全把自己當客人，本來想和她提結婚，現在是不是要重新考慮？」貼文一出，立刻引發軒然大波。

男子認為女友不懂禮數，但多網友認為男子的想法非常自私又可惡，留言酸說，「你是帶女友，又不是帶女傭」、「我覺得是要重新考慮，以免你毀了人家一輩子的幸福」、「感謝皇上不結之恩」、「第一次去你家當然是客人啊不然咧？」、「這結不成婚是女生家的公媽有保祐」。

網友在貼文底下留言反串，「我覺得第一次到男友家作客，樣子一定要做足，最好是要拿鐵皮跟材料開始幫男友家做頂樓加蓋、補漏抓漏、房子重新油漆粉刷、浴廁全面防滑除霉做足、地板拋光清潔、家具拋光翻新，這才是該有的女友表現」嘲諷大男人的價值觀引起網友盛讚，「這留言我+100分」。

男子認為女友進家裡就該洗碗煮飯的想法，成為臉書專頁《靠北婆婆2.0》近期討論度最高的話題，一共4.3萬則留言幾乎都在抨擊他，嫌棄女友又想討拍的貼文換來「被砲翻」，恐怕是男子始料未及的結果。