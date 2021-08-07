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沒小費怒噴三字經！外送員「狠嗆10字」要釘孤支　下秒落跑影片曝

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲嗆客人「連小費都不會」，外送員自稱流氓要釘孤支，下秒卻落跑。（示意圖與本人無關／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

訂外送卻碰到奇葩的外送員，真的會讓人食慾全消。一名網友在臉書抱怨，他前幾天叫外送的時候，碰上一名自稱幫派份子的外送員，因為沒有拿到「小費」就罵他三字經，甚至作勢要打人，但當他準備上前要「釘孤支」時，對方卻立刻騎車落跑，讓他相當無奈。

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，他在訂餐時就已經寫清楚，只有1000元大鈔要找零，結果外送員送到後，卻沒有準備零錢，要求對方換錢時，更一邊臭臉一邊碎碎念，他原本不想多計較，不料當他取完餐，準備回家用餐時，對方卻突然罵說「XX娘，連小費也不會給」。

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他聽見外送員的罵聲後，立刻轉頭並大喊「你再講一次」，對方聽了再度嗆聲「我混竹x幫，你混哪的啦」，兩人爆發激烈的口角衝突，對方甚至脫下安全帽，跑上前作勢要打人，但是當他喊說「動手啊」，對方卻又立刻退了出去。

原本他想說算了，轉身要回家，結果這一名外送員騎上車後，又回頭罵了他一句「XX娘」，氣得他準備扔下手中餐點，衝上去要釘孤支，結果對方一看他靠近，立刻就催油門騎車落跑。

原PO說，「外送員就好像方唐鏡一樣，『我進來了，又跳出去了，打我啊』，我一向對外送人員都很客氣，態度好的我基本上都會給小費，唯獨第一次遇到自稱幫派份子，用三字經來要小費的」，事後也立刻反應給客服。

其他網友看了紛紛表示「混黑道混到要跑外送會不會太遜了，老大沒場子讓他看場嗎」、「幫外送員準備好零錢是貼心，但不是一定要準備吧，換錢而起擺什麼臭臉」、「這孩子真調皮」、「看來黑道不好混喔，竟然要兼職跑外送」、「小費是覺得好才給，覺得應該的是哪招，一堆人貪得無厭」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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