割喉殘殺越南按摩妹「砍17刀幾乎斷頸」！　恐怖外送員今遭起訴

▲潘男今遭北檢依強盜殺人罪起訴。（圖／記者邱中岳攝）

文／中央社

（中央社記者蕭博文台北10日電）潘姓外送員疑因缺錢，5月間持刀向熟識的越南籍黎姓女子討錢遭拒，憤而砍殺黎女致死並強盜財物，造成黎女頸部受有17處刀傷，幾乎斷頸。北檢今天依強盜殺人罪嫌起訴潘男。

台北市警察局中山分局5月12日上午9時許獲報，指稱北市林森北路400多號附近大樓有女子死亡。經派員勘驗，發現死者頸部有傷口，研判為他殺，立即組成專案小組偵辦。

警方查出死者為越南籍黎姓女子，因工作來台，民國107年成逃逸外籍移工，輾轉承租林森北路附近大樓開設個人按摩工作室；黎女的台灣籍男友5月12日上午找不到人，前往現場發現黎女已死亡。

警方調閱案發地周邊監視器，掌握擔任外送員的潘姓男子涉重嫌，5月12日晚間在新北市新店區逮捕潘男到案。

警方調查，有毒品前科的潘男常赴黎女個人工作室，5月11日晚間，潘男購買水果刀後直赴黎女工作室，涉嫌殺害黎女並拿走黎女手機、現金，隨後變賣手機獲利。

潘姓男子到案坦承當天向黎女討錢不成，拿出水果刀想嚇嚇對方，不知道為什麼真的砍下去，否認有殺人故意，遭檢察官聲押獲准。

檢察官相驗黎女遺體發現，黎女光是頸部就受有17道刀傷，其中2刀傷勢之深幾乎斷頸，軀幹部分也受有多處刀傷，肺臟等臟器嚴重受損。

檢察官認為，黎女全身有4處致命刀傷，潘姓男子有明顯的殺人故意，並強盜被害人數千元現金與手機，今天依強盜殺人罪嫌起訴潘男。