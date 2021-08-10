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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄10月國慶煙火有變數？　陳其邁曝「舉辦機率」回應了

▲▼高雄跨百光年煙火,高雄煙火。（圖／翻攝自跨百光年高雄一百官網）

▲今年國慶煙火將在高雄施放！上圖為高雄跨百光年煙火。（圖／翻攝自跨百光年高雄一百官網）

記者賴文萱／高雄報導

高雄即將迎接10月國慶煙火及2022年台灣燈會等大型活動，外界關心是否會如期舉辦。高雄市長陳其邁今（10）日表示，國慶煙火部分要看疫情，因為疫情是最重要的一個因素，將會隨著疫情調整，但目前疫情舒緩，舉辦機會比較大。

對於國慶煙火是否如期舉辦？陳其邁在市議會受訪時表示，除了原來的群聚感染，其實在高雄社區傳播的風險很低，也幾乎維持一段很長的零確診個案，台灣的疫情其實控制得還不錯，當然國慶煙火因為疫情舒緩，舉辦的機會就比較大。

▲高雄市長陳其邁9日出席議會市政總質詢。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

不過，陳其邁也坦言，假如疫情在雙北地區或北部地區感染源還是沒有辦法找到，每天十幾例、二十幾例，當然就會擔心，活動會隨著疫情做調整，所以還是要看疫情為主，以防疫優先的原則下，來辦理國慶煙火或台灣燈會。

▲▼高雄市議員李亞築質詢。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲高雄市議員李亞築質詢。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

國民黨籍立委昨日在聯合質詢時發聲，呼籲高雄市政府應該省下市政總預算加國慶煙火、2022台灣燈會經費，權力振興經濟，建議高市府了解一下老百姓的心聲，大家想的是下個月房租在哪？飯錢在哪？而不是拿去放煙火「碰一下，20分鐘煙火就沒了」。

▲▼高雄跨百光年煙火,高雄煙火。（圖／翻攝自跨百光年高雄一百官網）

▲國慶煙火今年在高雄施放，嗨翻網友。（圖／翻攝自跨百光年高雄一百官網）

高雄觀光公協會昨也發出聯合聲明，台灣近三個月的防疫成果已近疫情趨緩之際，國內觀光經濟的復甦需要透過亮點活動帶來觀光商機，台灣燈會與國慶煙火在睽違20年後即將重返高雄，無疑是觀光業界對於解封後的國內觀光市場的重要指標。公協會成員均衷心期盼，高雄兩大國際活動的舉辦，為觀光產業業者注入活水，共同成為振興台灣觀光的領頭羊。

防疫優先，在嚴峻疫情下，觀光業者亦與市府共體時艱，惟紓困措施支持業者幅度有限，亦非企業長久之計；城市行銷的大型活動，才是真正得以是市場復甦的一帖良劑。

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國慶煙火高雄陳其邁

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