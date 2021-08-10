為了道路交安脫了！原民警員化身猛男　暗夜冒雨鋸除倒塌路樹

▲埔里員警暗夜中冒著風雨鋸除傾倒路樹，維護交通安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

近2周天氣因受鋒面影響，導致南投山區大雨不斷、時傳路樹倒塌阻礙交通，國姓鄉長壽派出所原民員警謝敏捷日前凌晨，冒著風雨及時發現倒塌大樹，並費時2個鐘頭將樹幹鋸切移除，不但全身被雨水和汗水浸濕，最後乾脆脫下制服、打赤膊作業，確保用路人生命財產安全的服務精神令人動容。

埔里警分局指出，往返南投縣國姓鄉與台中市太平區的必經要道投136線，於1日淩晨1時左右因大雨沖刷，造成位於50公里處的一棵高約20公尺、直徑約80公分的巨大路樹倒塌，並橫躺於馬路中間，造成道路嚴重受阻；長壽派出所副所長游朝琴、警員謝敏捷獲報後，立即前往上述地點查看，並拉起封鎖線，以防止有車輛誤闖。

▲▼埔里員警暗夜中冒著風雨鋸除傾倒路樹，維護交通安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

因事發於深夜時分，且大雨滂沱視線極差，游、謝2警員向村民借來電鋸，一人負責於路邊警戒，另一人鋸樹；警員謝敏捷鋸樹時因雨勢太大，造成制服、口罩等裝備全部溼透、沾黏枝葉，乾脆將制服、口罩暫時脫下，戴上頭燈、赤裸上身持續在雨中作業，花了近2個小時才將這棵大樹樹幹鋸開並移除障礙，恢復道路順暢。

當時附近居民和路過民眾見狀，不禁紛紛舉起大姆指讚許：「波麗士大人辛苦了！」2名警員表示，雖在淒風冷雨的戶外為治安、交通而打拼到深夜，但能讓民眾早點回到溫暖被窩中休息，並獲得肯定，已備覺溫馨且充滿成就感。

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