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社會 社會焦點 保障人權

豪雨轟炸佳冬鄉　三合院淹到小腿！警涉水救年長兄妹

▲枋寮警分局石光派出所警員黃政嚴及王晧明涉水協助受災戶撤離安置 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局石光派出所警員黃政嚴及王晧明涉水協助受災戶撤離安置 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

熱帶低壓挾帶著強大風雨，雨炸屏南地區佳冬鄉，單日累積超過300毫米，造成多處路段積水，枋寮警方獲報林姓婦人單獨在照顧領有身心障礙手冊的兄長，屋內泡水達小腿高度，情況危急，立即涉水冒險救人，護送他們到安全處所安置，及時化解危機。

▲枋寮警分局石光派出所警員黃政嚴及王晧明涉水協助受災戶撤離安置 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局石光派出所警員黃政嚴及王晧明涉水協助受災戶撤離安置 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

枋寮警分局石光派出所警員黃政嚴及王晧明於7日下午14時許在佳冬轄區執行災害查報勤務時，接獲縣政府通報大同村武丁路有民眾因大雨積水受困。

▲枋寮警分局石光派出所警員黃政嚴及王晧明涉水協助受災戶撤離安置 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

警方見當時雨勢相當大大，淹水水位持續升高，立即涉水進入三合院搜尋受困民眾，發現63歲的林姓婦人獨自在家中照顧領有身心障礙手冊的長兄，由於黃色泥水逐漸漫入家中，門口積水已達小腿高度，擔心入夜大雨持續，道路積水深度將達腰部有撤離困難。

副所長林基狄立即聯絡鄉公所災害應變中心，警方協助撤離送往鄉公所收容安置，讓他們兩人一再感謝警方不畏風雨的協助。。

枋寮分局長簡彥匡表示，當時下著暴雨，警方除加強各項防災應變整備外，也責令各派出所及交通分隊加強轄區災情通報作業，必要時進行交通管制工作，協助行動不便或災民做預防性撤離，以確保生命財產安全，發揮了功能。

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