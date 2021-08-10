「國產疫苗臨床實驗人數是一般數倍」　蔡英文：免疫橋接日本也採用

▲總統蔡英文以視訊方式接受日本媒體專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前接受日本「文藝春秋」月刊專訪，談及國產疫苗的開發，強調台灣進行的擴大第二期臨床實驗中，參與人數是一般實驗的倍數，也採用活用國外臨床實驗的「免疫橋接」方式，這方法得以縮短新疫苗得到認證的時間，日本最近也採取類似的作法。

對於台灣在疫苗採購的問題上，中國是否還有「介入」？蔡英文在受訪時表示，確實在採購疫苗上，當初面臨很大的困難，但台灣為此受到國際社會的注目，日本與美國等，協助提供疫苗。

蔡英文指出，日本提供AZ疫苗，首批於6月4日抵達桃園機場時，台灣的各電視台都進行現場轉播，許多台灣人民抱持歡迎之意在守候，她也非常清楚地記得飛機抵達的情形，這證明雙方長期以來的友情，日本在台灣最困難的時候伸出援手，台灣人民內心都非常感激。

蔡英文說，台灣政府也正式授權民間企業與團體，就採購疫苗上進行談判，台灣大型企業台積電、鴻海，以及慈善團體慈濟基金會等，在官民合作下，成功採購到疫苗。

在國產疫苗方面，蔡英文說，在臨床實驗上也有成果，期待盡快開始接種，台灣跟初期相比，疫苗的供應已呈現穩定，但為了滿足民眾今後的需求，仍會持續盡最大的努力。

另外，由於台灣新增感染人數僅為1至2位數，這與歐美相比算是小規模，是否不易實施需要數萬人為單位的大規模臨床實驗？蔡英文表示，台灣所進行的擴大第二期臨床實驗中，參與人數是一般實驗的倍數，因此得以採集到更多的數據。

另外，蔡英文說，台灣也採用了活用國外臨床實驗的「免疫橋接」方式，這個方法得以縮短新疫苗得到認證的所需時間，近來日本也在採取類似的作法。