疫苗到貨被嫌慢　律師揭6狀況：3億劑都遲到，郭董500萬劑算啥？

▲台灣疫苗短缺。圖為大觀國中接種站。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣疫苗庫存AZ大約還有30多萬劑，莫德納僅剩下21.76萬劑，讓部分民眾擔憂未來可能沒疫苗可打。律師林智群10日在臉書PO文，列舉澳洲、南韓、越南、泰國、紐西蘭以及歐盟的疫苗到貨狀況，並表示有人嫌棄台灣疫苗到貨慢，「哪個國家疫苗到貨多到滿出來的你告訴我？人家4000萬劑、6100萬劑、3億劑都遲延出貨了，郭董500萬劑算哪根蔥？」

林智群提到，有人說別的國家疫苗都到貨了，覺得台灣什麼都沒拿到很爛，於是他決定來看看所謂的別的國家，首先是澳洲，澳洲政府5月採購2500萬劑莫德納，9月才會到貨首批100萬劑；第二，南韓政府採購4000萬劑莫德納，原本8月要到貨850萬劑，結果一半以上的數量延期，南韓政府只能將疫苗接種間隔拉長到6週。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內疫苗總到貨量達957.02萬劑。（圖／ETtoday）

第三，越南5月向輝瑞購買3100萬劑疫苗，首批9萬劑7月運抵；第四，泰國向英國AZ訂購6100萬劑，結果全部延遲交貨長達5個月；第五，紐西蘭6月底剩下不到3萬劑輝瑞疫苗，也只有5萬劑即將抵達；最後是歐盟，AZ原本要在6月底前交貨3億劑，因為生產延誤先交貨1億劑，導致歐盟疫苗接種計畫延遲，不得不採取法律行動，希望能在6月底前拿到1.2億劑，最終法官裁定藥廠要在9月27日前交貨8020萬劑。

「哪個國家疫苗到貨多到滿出來的你告訴我？」林智群認為，民眾在抱怨台灣爛之前，不妨先看看世界其他國家的狀況，「整天說世界觀，結果其他國家發生什麼事都不知道，其他國家政府也擋疫苗嗎？人家4000萬劑、6100萬劑、3億劑都遲延出貨了，郭董500萬劑算哪根蔥？」

▼林智群臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林智群）