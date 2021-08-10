1333萬人登記打疫苗！AZ、莫德納快見底　2劑間格可能再延長

記者陳俊宏／綜合報導

國內AZ與莫德納疫苗庫存量吃緊，指揮中心指揮官陳時中坦言「現在就很告急」，登記要打的人比能接種的量多很多，緊急情況下已經積極和廠商聯絡，希望越早到貨越好。指揮中心發言人莊人祥則說，未來新到貨疫苗會先拚第一劑疫苗涵蓋率，後續仍然會保留第二劑疫苗接種，只是時間序上可能往後。

陳時中重申，整體疫苗施打策略上仍希望第一劑涵蓋率能越高越好，打了一劑就達到一定程度保護力，再打第二劑會加強保護力，但以全人口來看，將第二劑用來接種全部人相對保護力會較強。

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▲▼國內疫苗快見底。（圖／記者李毓康攝）



至於已施打第一劑莫德納的人，隔2、3個月甚至等不到第二劑，會不會有保護力下降問題？陳時中對此表示有可能，「但他還是比沒有打（第一劑）的人（保護力）要多」。

陳時中強調，疫苗若能供應很充足，當然希望能盡量滿足所有人，大家知道全球都在搶疫苗，指揮中心會根據整個進貨情況，再做最適合的安排。莊人祥解釋，未來新到貨疫苗會先拚第一劑疫苗涵蓋率，後續仍然會保留第二劑疫苗接種，只是時間序上可能往後。

對於莫德納「第2劑間隔」，7月23日指揮中心宣布，要間隔10至12周，陳時中當時被問，將莫德納仿單上註記兩劑間隔4周延長至12周，可能會影響保護力？他舉多國作法為例，美國第二劑間隔6周、英國8～12周、澳洲6周、加拿大則長達16周，WHO則公布12周，時間有所不同，「基本上大家依照供應上，怎麼樣讓第一劑施打人變多，涵蓋做得越高，以這樣方向做安排。」

指揮中心公布疫苗意願登記平台最新數據，截至9日下午5時，共有1333萬8141人完成登記，當中單選莫德納、非莫德納不打的人達到399萬2661人，佔比29.94%。

►截至8/9 17:00



全國意願登記完成總人數：13,338,141人。

疫苗登記狀況：

AZ：1,045,709人，佔比7.84%

AZ、Moderna：7,251,064人，佔比54.36%

AZ、Moderna、高端：706,727人，佔比5.30%

AZ、高端：36,219人，佔比0.27%

Moderna：3,992,661人，佔比29.94%

Moderna、高端：124,249人，佔比0.93%

高端：181,109人，佔比1.36%