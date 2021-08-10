今年怎沒「我OK，你先打」原因曝　醫點名10萬劑莫德納該給誰

▲國內新冠疫苗人口涵蓋率達36.95%。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，莫德納又來了10萬劑，當然是留給醫護做混打，「去年有『我OK，你先領』，今年怎麼沒有『我OK，你先打』？大難來時，隨人顧性命啦！」

9日新增4例本土，沈政男在臉書說，已經連三天新增個位數，接下來就要清零了，傳播鏈還是存在，比如台北有1例就查不到感染源，但只要繼續維持二級警戒與小心內用，還是可以圍堵，新北那1例也是如此。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼國內疫苗快見底。（圖／記者湯興漢攝）



沈政男指出，莫德納又來了10萬劑，該怎麼運用，指揮中心還沒定案，依他的看法當然是留給醫護做混打；台灣現在第一劑覆蓋率已達35%左右，除非你一次來個上百萬劑，不然10萬劑鋪給一般民眾做第一劑，幾乎增加不了什麼覆蓋率。

沈政男認為，但如果留給醫護，可以有效築起對抗Delta變種的醫療長城，「去年有『我OK，你先領』，今年怎麼沒有『我OK，你先打』？大難來時，隨人顧性命啦！」

台灣自購第五批莫德納疫苗9.9萬劑8日抵台，食品藥物管理署表示，已經完成相關冷鏈查核與樣品抽取，預計最快8/16可放行。

►本文獲得沈政男醫師授權。