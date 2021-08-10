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疫苗告急！第二類中央地方防疫人員多10萬　徐巧芯：打到哪些官？

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ、莫德納疫苗即將用完。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎疫苗短缺，國民黨台北市議員徐巧芯9日在臉書PO文質疑，「你知道疫苗施打的『第二類』這幾個月來變胖了嗎？」從原先6月初預估的9萬人到現在已增加至19.7萬人，「希望立法委員可以持續追蹤這些疫苗到底打到哪些官員身上？那些官員到底符不符合『維持防疫體系運作』的定義？」

國內庫存疫苗快要用罄，據統計，AZ大約還有30多萬劑，莫德納僅剩下21.76萬劑。國民黨台北市議員徐巧芯在臉書PO文中提到，疫苗庫存即將見底，卻每天都會接到民眾電話詢問，包含要開學了老師還打不到疫苗等陳情，相信大家應該都很好奇這些疫苗到底都打到哪裡去，但「你知道疫苗施打的『第二類』（中央及地方防疫人員）這幾個月來變胖了嗎？」

▲▼台北市議員徐巧芯與她的愛貓小花。（圖／徐巧芯提供）

▲徐巧心希望能查明疫苗都被哪些政府官員優先施打了。（圖／徐巧芯提供）

徐巧芯提到，透過立法委員林奕華的追蹤，發現很多疫苗都被政府官員優先施打了，食藥署甚至還打了169％，超過原本的員額編制，很多接受接種者是在辦公室工作，並非第一線可能接觸到病毒的高風險族群，於是她搜尋一下第二類接種對象的預估人數歷史，「赫然發現它這幾個月來不斷在長胖！從一開始6月初預估的9萬，一路到現在的19.7萬！」

徐巧芯還附上一張圖片示意「第二類長胖的過程」，她質疑，該類別從6月5日9萬人，變成6月9日13.9萬人、6月21日16.6萬人、7月9日19.7萬人，前前後後一直追加，最後多了10萬多人，過程中還以備註的方式將「疫苗生產和倉儲人員」列入名單，與此同時，卻有許多民眾連第一劑都還沒打到，或者仍在等待施打遙遙無期的第二劑，「希望立法委員可以持續追蹤這些疫苗到底打到哪些官員身上？那些官員到底符不符合『維持防疫體系運作』的定義？」

▼徐巧芯臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

國民黨台北市議員徐巧芯質疑疫苗施打對象第二類別一直在增加。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

你知道疫苗施打的「第二類」這幾個月來 #變胖 了嗎？ 疫苗庫存見底，大家都很好奇到底打到哪去了，我在基層每天也接到好多電話詢問，包括要開學了老師都還打不到疫苗等陳情。 到底疫苗都按什麼順序打？打到哪裡了？ 立法委員林奕華...

徐巧芯發佈於 2021年8月9日 星期一
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