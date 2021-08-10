籲「普發現金紓困」原因曝　他喊停發五倍券：政府應做好5件事

▲孫大千呼籲政府做5件事。（圖／翻攝孫大千臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

前立委、國民黨政策會副執行長孫大千表示，台灣不可能自外於全球疫情，因此Delta病毒的入侵恐怕很難避免，在Delta病毒來襲之前，政府應該做好的幾件事，包括停止發放振興券，改採普發現金紓困。

孫大千9日在臉書說，第一，邊境管制絕對不可以鬆懈，南京祿口機場疫情爆發的原因，就是在於飛機的清潔人員並沒有做好充分的自我保護；台灣應該要謹記南京的教訓，全面針對入境班機的消毒和清潔，制定嚴格的標準作業流程。

孫大千指出，第二，以高價和超額的模式繼續搶購疫苗，當Delta病毒肆虐全球之際，先進富裕國家展開了另一波的疫苗搶購潮，對於目前疫苗採購到貨率極低的台灣而言，必然將會面對嚴重的排擠效應；因此政府應該以散彈打鳥的方式，透過多重管道，擴大進行第一代和次世代疫苗的採購，甚至可以仿效歐盟，以高價的方式，附帶合約中延遲交貨的懲罰條款，來確保疫苗會如期到貨。

▼孫大千要政府改普發現金紓困。（圖／記者周宸亘攝）



孫大千表示，第三，提前規劃輕症及重症醫院，為了避免Delta變種病毒疫情爆發後醫療量能的不足，以及考慮到第一波本土疫情來襲時，許多死亡案例均發生在專責隔離旅館的慘痛教訓，政府應該及早考慮輕症及重症醫院的建置工作。

孫大千提到，第四，大量充實各醫療院所的醫療器材，不管是救命神器、呼吸神器、呼吸器、製氧機、隔離衣、以及新冠肺炎的治療藥物，都應該立即進行超前部署採購，以免到時措手不及。

孫大千說，第五，停止發放振興券，改採普發現金紓困，振興券將會造成全民外出消費，擴大人群移動，增加社交活動，在疫苗普及率根本無法達成群體免疫狀況的台灣，倘若Delta病毒不幸入侵，必然會火上加油助長疫情的擴散。

針對國民黨主張發現金，行政院長蘇貞昌9日表示，五倍券等同現金，但限期使用，這樣就不會被存起來，而地方政府跟各業界也會加碼，拿去加油還有折扣，這就是振興券的好處。