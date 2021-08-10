「阿中應該有一點點後悔吧？」　他：按年齡往下打疫苗當然錯

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者陳俊宏／綜合報導

國內出現疫苗荒，對此，前疾管署長張鴻仁表示，「阿中部長錯了嗎？上個月，我寫了『依年齡往下打是錯的』，指揮中心沒理我，這也很正常，不過到了今天，阿中應該有一點點『後悔』吧？」

張鴻仁9日在臉書說，以一個月前看到的疫苗供應量，「除非阿中口袋裡有未透露的貨源，我們只掌握了約500萬劑左右（當時已經打了接近500萬劑），以我們每天可以打20幾萬劑，大約一個月就打完了，所以，現在開始缺疫苗，意外嗎？」

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張鴻仁指出，所以回過頭去看，7月初擬定的「按年齡往下打」當然是錯的！阿中擴大第一劑的覆蓋率是對的，但他沒「敢」用「擴充類別」，來控制疫苗接種量，這也是一種選擇，按年齡往下，走「公平」路線，這樣大家都沒話說。

▼國內最新疫苗到貨數量。（圖／ETtoday製）

張鴻仁認為，「只是，現在要開始面對『moments of truth』（關鍵時刻），希望這幾天，他（陳時中）又宣布有疫苗到貨，而且可以一直撐到BNT第一批進來！Cross our fingers（指藉由交叉手指祈求好運）！」

國內新冠疫苗供貨吃緊，指揮中心指揮官陳時中9日也坦言「現在就很告急」，登記要打的人比能接種的量多很多。他重申，政策是要先「滿足第一劑」的涵蓋率，整體疫苗施打策略上仍希望涵蓋率能越高越好，因為疫苗具有一定保護力，再打第二劑保護力會較強，但以全人口來看，將第二劑用來接種全部人相對保護力會較強。

陳時中強調，疫苗若能供應很充足，當然希望能盡量滿足所有人，大家知道全球都在搶疫苗，指揮中心會根據整個進貨情況，再做最適合的安排。

▼台灣持續大規模接種疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）





