　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法官助理捷運偷拍「正妹書記官」裙底　檢方諭令6萬元交保

▲▼(打碼)台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、林彥臣／台北報導

台北地方法院黃姓法官助理驚傳在搭乘捷運上班途中，尾隨同院黃姓女書記官、持手機開錄影模式偷拍身材姣好的女書記官裙底風光，結果遭跟監多時的捷運警察逮捕，檢察官經視訊遠距偵訊後，9日晚間依妨害秘密罪嫌諭令6萬元交保

35歲的黃姓法官助理過去並無前科， 根據捷運警方調查，黃姓女書記官從6日上午搭乘捷運8點48分到小南門站準備去台北地方法院上班，當時出站就發現有色狼尾隨偷拍，女書記官嚇得花容失色報警處理，警方調閱監視器鎖定一名身穿黑衣的白淨男子涉案。

▲▼(打碼)台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃男多次跟拍女書記官，顯然並非隨機犯案。（圖／記者張君豪翻攝）

女書記官 9日8時45分在小南門站下車時，黃男仍刻意尾隨，從後方跟蹤身穿白色襯衫、黑色短裙的黃女到該站3號出口，捷運警察見時機成熟攔下身分查證，詢問黃男經其同意下檢視其手機，發現該手機還在開啟攝錄模式錄影中，且其中有數段女書記官的裙下風光，警方認為黃姓法官助理觸犯妨害秘密罪行明確，通知轄區中正二警分局南海路派出所接手查辦。

黃男現任職台北地方法院法官助理，具有公務員身分，經清查毫無前科素行，但尾隨跟蹤女書記官貼身偷拍裙下風光多日，顯非隨機下手犯案， 他落網時向警方辯稱「因生活壓力大才會幹下蠢事」犯行嚴重大傷台北地方法院官箴。

ET快訊
專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」　減肥效果翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法官助理捷運偷拍「正妹書記官」裙底　檢方諭令6萬元交保

快訊／新莊死亡車禍！騎士離奇自摔　遭後方大車輾過「臉凹陷」

疫情求職難！無業男淪「車手」　提款太慌張遭鷹眼警盯上

反恐訓練中心遭譏蚊子館　徐國勇視察未來將與軍特戰勁旅共訓

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝　就是台南囂張「野馬」駕駛

登山男「汐止新山夢湖」撿手機…突落水宣告不治　太太目擊崩潰

疫情期間稽查瑜珈教室　美籍師氣音說「Shut up」挨告妨害公務

快訊／台南永康汽車零件工廠傳火警　現場冒出明火濃煙全力搶救

酒駕肇逃！遭撞騎士頭破慘死...他「車牌掉落」賴不掉

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆：太可惡了！

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

柴柴嘴巴超挑牛排只願吃3分熟　媽媽每天手作鮮食餐甘願寵毛孩

法官助理捷運偷拍「正妹書記官」裙底　檢方諭令6萬元交保

快訊／新莊死亡車禍！騎士離奇自摔　遭後方大車輾過「臉凹陷」

疫情求職難！無業男淪「車手」　提款太慌張遭鷹眼警盯上

反恐訓練中心遭譏蚊子館　徐國勇視察未來將與軍特戰勁旅共訓

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝　就是台南囂張「野馬」駕駛

登山男「汐止新山夢湖」撿手機…突落水宣告不治　太太目擊崩潰

疫情期間稽查瑜珈教室　美籍師氣音說「Shut up」挨告妨害公務

快訊／台南永康汽車零件工廠傳火警　現場冒出明火濃煙全力搶救

酒駕肇逃！遭撞騎士頭破慘死...他「車牌掉落」賴不掉

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆：太可惡了！

東奧馬王「聖男孩」讓2選手零分！網憂安樂死　賽後下場曝光

法官助理捷運偷拍「正妹書記官」裙底　檢方諭令6萬元交保

「滑椅子撞到」害核二廠機組跳機　《辛普森家庭》早預言到！

大陸Delta疫情擴散！BNT執行長喊話「疫苗仍有效」：目前不需調整

美國國會報告：中國海軍已有美軍「30%戰鬥力」　具奪取西太能力

居家抗疫小心血脂飆升、膽固醇失控！如何吃才不會心肌梗塞？

本土左投同場車拚　王維中首度對決江辰晏

美國運動員閉幕式「一個舉動」　日本人看到氣炸了！

兄弟拚M4派加百利先發　樂天推左投歐飛登

「哞哞叫、汪汪叫」！彰化2頭黃牛約狗輪流叫　逼瘋鄰居快崩潰

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

社會熱門新聞

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

即／新莊死亡車禍　騎士遭大車輾斃

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

魚訊都在LINE群　內行曝驚人福利

騎士遭撞頭破慘死　酒駕男「車牌掉落」賴不掉

100kg胖婦產巨嬰釀骨折！女名醫慘挨告

鈑金廠老闆最後身影曝　詭異穿越超窄排水溝亡

小女友遭灌酒！少年怒約談判　警所旁中刀亡

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆

即／世界刺青冠軍告別式　31輛超跑車隊送行

台灣之光刺青師病逝　告別式現場白馬相伴

即／新店大樓鷹架作業　1工人墜12樓亡

恐怖三寶影像曝！小客車闖邊坡硬下匝道

更多熱門

相關新聞

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆

台北地方法院黃姓法官助理在8月間，連續在捷運站內偷拍黃姓女書記官裙底，警方獲報在小南門站編排獵狼勤務，9日見黃男再度犯案上前逮人，並在手機內查獲多個偷拍檔案；受害書記官回憶這幾天過程，氣得表示「他很明顯知道我是誰，還這樣埋伏我，太可惡了！」。

法官助理變痴漢！連4天尾隨正妹書記官偷拍裙下

法官助理變痴漢！連4天尾隨正妹書記官偷拍裙下

法官助理搭捷運偷拍短裙女！鏡中人是女書記官

法官助理搭捷運偷拍短裙女！鏡中人是女書記官

台南地檢上百人先打疫苗　蔡清祥回應

台南地檢上百人先打疫苗　蔡清祥回應

即／捷運警新增1染疫！16天前打過疫苗

即／捷運警新增1染疫！16天前打過疫苗

關鍵字：

捷運警察台北地方法院書記官法官助理偷拍裙底

讀者迴響

熱門新聞

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

台中餐飲業半年倒513家　頭家嘆：「操白粉的心、收白菜的錢」

天才少年林昀儒榮登奧運閉幕片

台積電工作3年！「年薪300萬」擁車房　嘆空虛

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝

50歲女星「內蒙古撞駱駝」車禍亡！疑車速快釀禍

專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

快訊／北市+2分布士林大安　1人HIV、1人感染源不明

英跳水天菜搭檔染疫　IG發限動證實

台灣男星「當街背林允、摸頭殺」超甜畫面曝光

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面