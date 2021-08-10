法官助理捷運偷拍「正妹書記官」裙底　檢方諭令6萬元交保

▲台北地院黃姓法官助理涉嫌跟拍女書記官過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）



記者劉昌松、林彥臣／台北報導

台北地方法院黃姓法官助理驚傳在搭乘捷運上班途中，尾隨同院黃姓女書記官、持手機開錄影模式偷拍身材姣好的女書記官裙底風光，結果遭跟監多時的捷運警察逮捕，檢察官經視訊遠距偵訊後，9日晚間依妨害秘密罪嫌諭令6萬元交保

35歲的黃姓法官助理過去並無前科， 根據捷運警方調查，黃姓女書記官從6日上午搭乘捷運8點48分到小南門站準備去台北地方法院上班，當時出站就發現有色狼尾隨偷拍，女書記官嚇得花容失色報警處理，警方調閱監視器鎖定一名身穿黑衣的白淨男子涉案。

▲黃男多次跟拍女書記官，顯然並非隨機犯案。（圖／記者張君豪翻攝）



女書記官 9日8時45分在小南門站下車時，黃男仍刻意尾隨，從後方跟蹤身穿白色襯衫、黑色短裙的黃女到該站3號出口，捷運警察見時機成熟攔下身分查證，詢問黃男經其同意下檢視其手機，發現該手機還在開啟攝錄模式錄影中，且其中有數段女書記官的裙下風光，警方認為黃姓法官助理觸犯妨害秘密罪行明確，通知轄區中正二警分局南海路派出所接手查辦。

黃男現任職台北地方法院法官助理，具有公務員身分，經清查毫無前科素行，但尾隨跟蹤女書記官貼身偷拍裙下風光多日，顯非隨機下手犯案， 他落網時向警方辯稱「因生活壓力大才會幹下蠢事」犯行嚴重大傷台北地方法院官箴。