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疫情下不中斷的鷄籠中元祭　百年文化品牌迎來嶄新面貌

▲▼鷄籠中元祭,重要民俗,主普壇,卡滋爆米花,平安爆好運。（圖／基隆市文化局提供）

▲每年中元祭由輪值主普團體佈置主普壇，輝煌燈火入夜後成為基隆市區最亮眼地標。

圖、文／基隆市文化局提供

一年一度中元普度到來，其中規模與聲勢最具盛大，就屬基隆地區舉辦的鷄籠中元祭，起源於1855年，傳承至今第167年，是台灣歷史最悠久的民俗祭典之一，也是第一個被指定為「重要民俗」類國家文化資產的節慶，名列交通部觀光局「台灣十二大地方節慶」，其中最大的特色，就是主普姓氏每十五年輪值一次，今年由李姓宗親會主普。

鷄籠中元祭從過往地方歷史事件發展至今，結合在地背景與宗教文化，更從中展現悲天憫人的博愛思想以及族群融合的包容力量等內涵，體現了台灣人體貼、溫厚的人情味，農曆七月開始就有一連串的活動，自開燈夜、開龕門、豎燈篙、送燈獻敬、主普壇開燈、迎斗燈、放水燈、中元普度、送孤魂、跳鍾馗、關龕門到最後的交接手爐，各項儀式中可見珍貴祭祀文化、傳統藝術、工藝美術等。

▲▼鷄籠中元祭,重要民俗,主普壇,卡滋爆米花,平安爆好運。（圖／基隆市文化局提供）

▲基隆人相信水燈頭若飄得越遠，該姓運勢就越旺。

今年受到新冠肺炎疫情影響，雖取消往年盛大的放水燈徒步遊行改以車隊祈福遶境取代，祭典儀式為減少群聚風險不開放民眾參與，在規模縮減、但精神、傳承信念不減前提下，今年提供開龕門、開燈放彩、施放水燈頭及關龕門、交接手爐的直播服務，民眾可透過鏡頭共襄盛舉，重頭戲施放水燈頭將於8月21日晚間10點登場，這天也將邀請民俗專家林茂賢老師與知名主播大道奈緒，在現場為觀眾說明放水燈來由與其歷史，盞盞散發火光、代表著紙糊藝術的水燈頭，漂浮於望海巷海邊，藉此引渡孤幽、消災求福，基隆人相信水燈頭若飄得越遠，該姓運勢就越旺，即便遇到漲潮也要奮力推至海上。

▲▼鷄籠中元祭,重要民俗,主普壇,卡滋爆米花,平安爆好運。（圖／基隆市文化局提供）

▲今年與卡滋爆米花合作推出平安爆好運聯名商品，在背面也結合中元祭故事，讓民眾可以邊吃邊看。

基隆本身是一座開放、熱情、多彩度與文化多元融合的城市，而鷄籠中元祭更是以城市祭典為號召，充分展現在地獨特價值，作為城市文化品牌的重要推手，每年總會吸引上萬名國內外旅客參與這項百年盛事，橫跨世代的文化活動，除了保留傳統，更連年導入創新元素，吸引年輕族群關注，今年特別與卡滋爆米花合作，推出名為「平安爆好運」的聯名商品，在包裝背面也結合中元祭故事，年輕朋友們可以邊吃邊閱讀，民眾可上卡滋爆米花官網搭配滿額贈活動取得，商品也將用於中元普度，表達中元博愛普施之精神，並祈求在疫情逐步趨緩、降級後，台灣民眾平安健康。

更多活動與直播相關訊息，可搜尋基隆市文化局粉絲團或活動官網查詢。

文化局粉絲團：https://reurl.cc/0D4YN6

活動官方網站：https://reurl.cc/dGjnZ2

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