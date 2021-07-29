　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

各地文化活動線上舉辦更精彩！雞籠中元祭改「線上普度」、在家辦桌　期間限定的「島嶼大學」快來報到

▲▼中元祭,雞籠中元祭,雨都漫步,中元涼伴,島嶼大學。（圖／各單位提供）

▲今夏許多文化活動都轉為線上舉辦，精彩程度不減。（圖／「回外婆家」提供）

記者張惠媛／綜合報導

疫情警戒日前降至二級，適逢農曆七月，即將迎來盛大的中元祭典，基隆市政府也給出相關指引，為避免群聚，今年度的雞籠中元祭將改為線上直播，宗親會人士數量減少，也不開放一般民眾參與，今年更是不封路、不遊行，以民俗科儀為主，這項具有167年歷史的傳統祭典，是疫情趨緩降級後基隆市最大型的民俗活動，因應防疫規範，將首次以截然不同的方式呈現在民眾眼前。除此之外，也有不少在地團體將暑假期間預計舉辦的文化活動轉由線上舉行，破除空間與距離的限制之餘，也鼓勵有興趣的民眾積極參與。

雞籠中元祭是台灣重要的民俗祭典，迄今167年，於2008年由行政院指定為「國家文化資產」之重要民俗，由於基隆的中元祭典是由各姓氏宗親會輪流主辦，因此也具有強大的動員力，年年都盛大舉行，這兩年因為新冠肺炎疫情皆縮減規模，今年度也以直播進行，熱鬧的遊行隊伍與精彩演出演出暫時無法見到，但人人都可以線上參與放水燈及普度盛況，基隆在地有不少文化團體年年響應這場盛會，許多活動轉為線上舉行後亦不減吸睛程度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中元祭精彩科儀線上直播

在地團體與宗親會合作　podcast大談後疫情時代的中元祭典

基隆在地文化團體「雨都漫步 KeeLung For A Walk」年年都在中元祭期間舉行「中元不離普」計畫，透過走讀、講座、工作坊、AR實境遊戲、藝術家駐村策展⋯⋯等活動，用創新的在地觀點重新詮釋這項走過百餘年的無形文化資產，今年的中元不離普計畫將兩場中元祭講座以及文史展分別改以FB、YouTube直播和線上展出。雨都漫步的線上直播講座主題分別為「社會動員和政治參與－日治時期的基隆中元祭」、「後疫情時代的民俗實踐－兼談宗教治理與普度之亂」，將分別於8/14（六）及8/15（日）上午舉行。除講座外，雨都漫步也會在《雨都漫播》podcast頻道上跟大家分享基隆與眾不同的普度樣態，更與今年主普李姓宗親會合作錄製節目，邀請道長上節目談論中元祭儀式與精神，以及李姓宗親會如何籌備後疫情時代下的中元祭典。

►podcast「雨都漫播」

▲▼中元祭,雞籠中元祭,雨都漫步,中元涼伴,島嶼大學。（圖／各單位提供）

▲一年一度的放水燈一直都是中元祭儀式中必看亮點，今年轉為線上直播。（圖／「雨都漫步」提供）

「平安宴」不能不吃　「中元涼伴」推真空包讓你在家辦桌

中元普度結束後，大家一起坐下來吃一頓「平安宴」是充滿人情味的一項習俗，去年，基隆有一群人因著這樣的習俗在基隆慶安宮廟埕舉辦「中元涼伴」活動，在普度後一起坐下來吃辦桌，不只重新連結不同世代的記憶，也將溫馨的習俗延續下去，今年他們還是要辦桌，只是推出線上訂餐，六道澎湃菜色、兩段辦桌廣播、一組伴手禮、一份中元祭刊物，讓每個人都可以「在家辦桌」，在家裡同樣感受得到雞籠中元祭的鬧熱氛圍。

►線上訂餐在家辦桌

▲▼中元祭,雞籠中元祭,雨都漫步,中元涼伴,島嶼大學。（圖／各單位提供）

▲普度完就是要吃平安宴，線上訂餐在家也能享受鬧熱的辦桌氛圍。（圖／「中元涼伴」提供）

期間限定「島嶼大學」開課啦　山海教室讓你更認識馬祖

除了中元祭，暑假期間原本應該正是孩子們充電或出遊的好時機，不過疫情尚在、防疫措施仍不可馬虎，二級警戒雖然對於室內外集會活動人數上限較為寬鬆，但許多地方團體仍考量疫情因素將原本已經規劃好的活動改成免費線上課程，這兩年國旅大爆發，旅人們更喜歡細細探索台灣各縣市，來趟具有深度的文化之旅，更有不少人「偽出國」來個幾趟離島遊，澎湖、金門、馬祖也成了大熱的旅遊勝地。介紹馬祖在地文化的「回外婆家」，幾個年輕人因為感嘆馬祖沒有在地大學，因此開設了「島嶼大學」，邀請在島嶼生活、對馬祖學有專精的人來談談各種島嶼知識與生活經驗。原先是為了想代替身體不好的外婆返鄉，「因為近鄉情怯，所以呼朋引伴」，沒想到因此而號召了不少同好，更設計出兩天內容紮實豐富的線上課程，7/31（六）、8/1（日）兩天從中午12點開始，一起上線感受島嶼的山海生活。

►一起回外婆家上課啦

▲▼中元祭,雞籠中元祭,雨都漫步,中元涼伴,島嶼大學。（圖／回外婆家提供）

▲台灣的離島風景之美，值得旅人細細探索。（圖／「回外婆家」提供）

ET快訊
快訊／北市府公布特權疫苗報告　高嘉瑜回應了
新北確診者到台北健身院？　老闆曝真相傻眼
為何愛打桌球？　林昀儒9歲時霸氣回答：因為都會贏啊，呵呵
公布「好心肝完整報告」理由曝　柯文哲大罵衛生局：乾脆辭職回家
林昀儒戰球王「神仙打架」　徐展元看傻：我們19歲在幹嘛？
王冠閎100蝶52秒44　未能晉級準決賽
「5生肖」旺到不行！　9.2億威力彩等你拿
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆中元祭老大公廟「開龕門」　民俗科儀為主不開放民眾參加

指考數學甲近3年最簡單　補教師評「中偏易」：頂標估70分

金牛開始逆轉衰運！12星座「一週運勢」：獅子、白羊留意健康

快來對答案！指考物理、化學、生物　題本＋解答一次看

快訊／花蓮18：41發生規模4.0「淺層地震」　最大震度3級

一開始被看衰⋯澳洲數位音樂廳1年獲利！文化部借鏡推「線上舞台」

這張神圖秒解人間日常染疫機率　看完第一項馬上吃手手

指考數學甲藉「快篩試劑、戳戳樂」考機率　試考生：有一定難度

卧槽、卧槽槽！他曝中國選手「場上狂飆髒話」關鍵原因：回國怕失業

桃機倉儲人員接種專案開跑　3日內拚千人打疫苗

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

江宏傑心疼莊智淵：辛苦了！跆拳戰神憶當年...　蘇麗文爆「穿隊服睡機場」：沒坐過商務艙...

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

指考數學甲近3年最簡單　補教師評「中偏易」：頂標估70分

金牛開始逆轉衰運！12星座「一週運勢」：獅子、白羊留意健康

快來對答案！指考物理、化學、生物　題本＋解答一次看

快訊／花蓮18：41發生規模4.0「淺層地震」　最大震度3級

一開始被看衰⋯澳洲數位音樂廳1年獲利！文化部借鏡推「線上舞台」

這張神圖秒解人間日常染疫機率　看完第一項馬上吃手手

指考數學甲藉「快篩試劑、戳戳樂」考機率　試考生：有一定難度

卧槽、卧槽槽！他曝中國選手「場上狂飆髒話」關鍵原因：回國怕失業

桃機倉儲人員接種專案開跑　3日內拚千人打疫苗

瞞妻和老闆！三級警戒送3萬個便當　他73天玩命：萬華沒欠任何人了

指考數學甲近3年最簡單　補教師評「中偏易」：頂標估70分

快訊／北市府特權疫苗調查報告　高嘉瑜：是還我清白證明沒施壓

美女歌手驚傳車禍離世！　開心載爸媽出遊「一家六口全罹難」

以「媽媽身分」成國光女神！　蘇心甯謝製作人暖語：是很大的認定

小S被林昀儒煞到「要阿姨的命！」　喊話「兒子」洪源禧回家吃外燴

外國人看台灣與外資不同調

麟洋正反「聖筊」慶祝姿勢爆紅　王齊麟筋骨超軟Q是爸爸神基因

美債殖利率重挫　如何解讀美國經濟

航運三雄再吞跌停　台股該走還是留

嗆吳宗憲「沒倫理、屁中之屁」都無罪　館長判賠80萬理由曝光

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

他曝「小林自費13萬請教練」：不是台灣栽培

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

打2劑高端疫苗！　二期受試者曝「身體狀況」

男友逼素顏下樓拿外送！年輕妹推一把摔爛PS5

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

「5生肖」旺到不行！「9.2億威力彩」等你拿

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

疫苗荒「恐打不到第二劑」！AZ、莫德納僅剩216萬劑

羅嘉翎甜站楊勇緯身邊！網見身高差暴動

更多熱門

相關新聞

基隆中元祭「開龕門」　不開放民眾參加

基隆中元祭「開龕門」　不開放民眾參加

基隆中元祭向來是每年的盛事，至今已有167年歷史的「雞籠中元祭」活動，2021年中元祭將在8月8日老大公廟開龕門登場，但受限疫情嚴峻，目前市府傾向仍會舉辦中元祭，以民俗科儀為主，決定從嚴辦理，將採人流管制，並且要求保持社交距離，不開放民眾參加。

基隆中元祭手爐交接

基隆中元祭手爐交接

基隆老大公廟「關龕門」

基隆老大公廟「關龕門」

基隆中元祭放水燈　民眾高喊「發喔！」

基隆中元祭放水燈　民眾高喊「發喔！」

鷄籠中元祭科儀不減　遊行改車隊繞境

鷄籠中元祭科儀不減　遊行改車隊繞境

關鍵字：

中元祭雞籠中元祭雨都漫步中元涼伴島嶼大學

讀者迴響

熱門新聞

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

球王風範！樊振東讚賞林昀儒：我贏得艱辛

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

4生肖、4星座中9.2億機率高！威力彩今晚開獎　最旺方位、時辰一次看

林昀儒3比4惜敗中國球王樊振東

他曝「小林自費13萬請教練」：不是台灣栽培

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面