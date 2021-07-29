各地文化活動線上舉辦更精彩！雞籠中元祭改「線上普度」、在家辦桌　期間限定的「島嶼大學」快來報到

▲今夏許多文化活動都轉為線上舉辦，精彩程度不減。（圖／「回外婆家」提供）



記者張惠媛／綜合報導

疫情警戒日前降至二級，適逢農曆七月，即將迎來盛大的中元祭典，基隆市政府也給出相關指引，為避免群聚，今年度的雞籠中元祭將改為線上直播，宗親會人士數量減少，也不開放一般民眾參與，今年更是不封路、不遊行，以民俗科儀為主，這項具有167年歷史的傳統祭典，是疫情趨緩降級後基隆市最大型的民俗活動，因應防疫規範，將首次以截然不同的方式呈現在民眾眼前。除此之外，也有不少在地團體將暑假期間預計舉辦的文化活動轉由線上舉行，破除空間與距離的限制之餘，也鼓勵有興趣的民眾積極參與。

雞籠中元祭是台灣重要的民俗祭典，迄今167年，於2008年由行政院指定為「國家文化資產」之重要民俗，由於基隆的中元祭典是由各姓氏宗親會輪流主辦，因此也具有強大的動員力，年年都盛大舉行，這兩年因為新冠肺炎疫情皆縮減規模，今年度也以直播進行，熱鬧的遊行隊伍與精彩演出演出暫時無法見到，但人人都可以線上參與放水燈及普度盛況，基隆在地有不少文化團體年年響應這場盛會，許多活動轉為線上舉行後亦不減吸睛程度。

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►中元祭精彩科儀線上直播

在地團體與宗親會合作 podcast大談後疫情時代的中元祭典

基隆在地文化團體「雨都漫步 KeeLung For A Walk」年年都在中元祭期間舉行「中元不離普」計畫，透過走讀、講座、工作坊、AR實境遊戲、藝術家駐村策展⋯⋯等活動，用創新的在地觀點重新詮釋這項走過百餘年的無形文化資產，今年的中元不離普計畫將兩場中元祭講座以及文史展分別改以FB、YouTube直播和線上展出。雨都漫步的線上直播講座主題分別為「社會動員和政治參與－日治時期的基隆中元祭」、「後疫情時代的民俗實踐－兼談宗教治理與普度之亂」，將分別於8/14（六）及8/15（日）上午舉行。除講座外，雨都漫步也會在《雨都漫播》podcast頻道上跟大家分享基隆與眾不同的普度樣態，更與今年主普李姓宗親會合作錄製節目，邀請道長上節目談論中元祭儀式與精神，以及李姓宗親會如何籌備後疫情時代下的中元祭典。

►podcast「雨都漫播」

▲一年一度的放水燈一直都是中元祭儀式中必看亮點，今年轉為線上直播。（圖／「雨都漫步」提供）



「平安宴」不能不吃 「中元涼伴」推真空包讓你在家辦桌

中元普度結束後，大家一起坐下來吃一頓「平安宴」是充滿人情味的一項習俗，去年，基隆有一群人因著這樣的習俗在基隆慶安宮廟埕舉辦「中元涼伴」活動，在普度後一起坐下來吃辦桌，不只重新連結不同世代的記憶，也將溫馨的習俗延續下去，今年他們還是要辦桌，只是推出線上訂餐，六道澎湃菜色、兩段辦桌廣播、一組伴手禮、一份中元祭刊物，讓每個人都可以「在家辦桌」，在家裡同樣感受得到雞籠中元祭的鬧熱氛圍。

►線上訂餐在家辦桌

▲普度完就是要吃平安宴，線上訂餐在家也能享受鬧熱的辦桌氛圍。（圖／「中元涼伴」提供）



期間限定「島嶼大學」開課啦 山海教室讓你更認識馬祖

除了中元祭，暑假期間原本應該正是孩子們充電或出遊的好時機，不過疫情尚在、防疫措施仍不可馬虎，二級警戒雖然對於室內外集會活動人數上限較為寬鬆，但許多地方團體仍考量疫情因素將原本已經規劃好的活動改成免費線上課程，這兩年國旅大爆發，旅人們更喜歡細細探索台灣各縣市，來趟具有深度的文化之旅，更有不少人「偽出國」來個幾趟離島遊，澎湖、金門、馬祖也成了大熱的旅遊勝地。介紹馬祖在地文化的「回外婆家」，幾個年輕人因為感嘆馬祖沒有在地大學，因此開設了「島嶼大學」，邀請在島嶼生活、對馬祖學有專精的人來談談各種島嶼知識與生活經驗。原先是為了想代替身體不好的外婆返鄉，「因為近鄉情怯，所以呼朋引伴」，沒想到因此而號召了不少同好，更設計出兩天內容紮實豐富的線上課程，7/31（六）、8/1（日）兩天從中午12點開始，一起上線感受島嶼的山海生活。

►一起回外婆家上課啦



▲台灣的離島風景之美，值得旅人細細探索。（圖／「回外婆家」提供）