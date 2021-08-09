白俄東奧選手獲庇護　拍賣過去獎牌助同胞運動員

▲白俄羅斯女子短跑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya），將拍賣她得到的所有獎牌。（圖／路透）



中央社華沙9日綜合外電報導

在東京奧運期間被逼回國、現正接受波蘭庇護的白俄羅斯（又譯白羅斯）女子短跑選手齊瑪諾斯卡雅，今天拍賣她在2019年歐洲運動會奪得的獎牌，以支援與她同樣遭到當局迫害的同胞運動員。

24歲的齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）原定2日參加東奧女子200公尺短跑預賽，卻在1日遭到白俄羅斯代表隊官員強行帶到東京羽田機場要她回國。當時她拒絕搭機，擔心返國後人身安全有危險。

齊瑪諾斯卡雅告訴路透社，她被踢出代表隊是因為公開批評「教練疏忽選手」。

她表示，她在未被告知的情況下，被加入了4x400公尺接力賽名單，因為部分隊員沒有接受足夠藥檢，不符合參賽資格。

▲齊瑪諾斯卡雅表示，拍賣獎牌的收入，將會用來聲援其他受迫害的運動員。（圖／路透）



聲援反對派運動員的組織「白俄羅斯運動團結基金會」（Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF）表示，在齊瑪諾斯卡雅的要求下，她的獎牌從今天開始競拍，所得將用來支援「同樣受到魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權迫害」的運動員。

截至今天上午，齊瑪諾斯卡雅的獎牌在eBay的喊價來到5200美元（約新台幣14萬5000元）。

魯卡申柯在1年前總統大選贏得連任，但批評者與觀察組織指稱他操縱選舉。魯卡申柯否認選舉舞弊，卻持續遭控對示威者與反對派人士展開前所未有鎮壓，對象包括菁英運動員，有些選手因參與街頭抗爭入獄。

齊瑪諾斯卡雅透過「白俄羅斯運動團結基金會」發布聲明表示，拍賣這面在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）贏得的接力賽銀牌，對她而言別具意義。

她說：「那場比賽對我極為重要，因為是在家鄉的體育場舉行。很多人，包括我的家人和親戚，都到場替我加油。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘