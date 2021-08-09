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東奧之路超驚險！他護照被偷「最後9分鐘趕到」奪門票　摘史上首金

▲▼巴西選手費利拿（Italo Ferreira）拿下衝浪男子短版項目金牌。（圖／路透）

▲ 費瑞拉拿下衝浪男子短版項目金牌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運首度納入衝浪項目，巴西27歲選手費瑞拉（Italo Ferreira）7月27日在男子短板決賽中摘下史上首面金牌，取得參賽資格的故事近來意外被翻出，成為話題。原來他在奧運選拔賽前經歷一連串意外，差點無法參賽，所幸最後設法趕上，一舉贏得參賽資格又為國家奪金，令網友大讚勵志。

2019年國際衝浪協會（ISA）世界衝浪大賽暨東奧最後資格賽9月7日至15日在日本宮崎縣木崎濱海灘舉行，當時人在美國備戰的費瑞拉8日正準備飛往日本，卻發現座車遭人闖入，護照與日本簽證全被偷走，只好馬上申請新的護照與簽證。

▲▼巴西選手費利拿（Italo Ferreira）拿下衝浪男子短版項目金牌。（圖／路透）

▲ 費瑞拉決賽表現亮眼。（圖／路透）

好不容易登機自美國起飛，費瑞拉轉機時卻因颱風被延誤整整18小時，第一輪比賽當天才飛抵日本，而機場距離海灘還有10分鐘車程。費瑞拉連衝浪板都來不及拿就趕往現場，身上還穿著牛仔短褲，向同樣來自巴西的選手托萊多（Filipe Toledo）借了一塊衝浪板，在比賽僅剩9分鐘時下海，戲劇性地贏得冠軍，也取得東奧入場券。

奧運決賽中，費瑞拉在第一浪便挑戰高難度動作，衝浪板斷成二截，最終仍以15.14比6.60的成績戰勝日本選手五十嵐（Kanoa Igarashi），贏得奧運史上首面衝浪金牌，也為巴西拿下東奧首金。而五十嵐雖在金牌戰中發生重大失誤銀恨，賽後記者會上仍主動為費瑞拉翻譯，費瑞拉也以英文向他表示感謝，成為東奧另一段佳話。

▼ 奧運官方推特以漫畫呈現費瑞拉的故事。

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