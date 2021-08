東奧之路超驚險！他護照被偷「最後9分鐘趕到」奪門票　摘史上首金

▲ 費瑞拉拿下衝浪男子短版項目金牌。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

2020東京奧運首度納入衝浪項目,巴西27歲選手費瑞拉(Italo Ferreira)7月27日在男子短板決賽中摘下史上首面金牌,取得參賽資格的故事近來意外被翻出,成為話題。原來他在奧運選拔賽前經歷一連串意外,差點無法參賽,所幸最後設法趕上,一舉贏得參賽資格又為國家奪金,令網友大讚勵志。

2019年國際衝浪協會(ISA)世界衝浪大賽暨東奧最後資格賽9月7日至15日在日本宮崎縣木崎濱海灘舉行,當時人在美國備戰的費瑞拉8日正準備飛往日本,卻發現座車遭人闖入,護照與日本簽證全被偷走,只好馬上申請新的護照與簽證。

▲ 費瑞拉決賽表現亮眼。(圖/路透)

好不容易登機自美國起飛,費瑞拉轉機時卻因颱風被延誤整整18小時,第一輪比賽當天才飛抵日本,而機場距離海灘還有10分鐘車程。費瑞拉連衝浪板都來不及拿就趕往現場,身上還穿著牛仔短褲,向同樣來自巴西的選手托萊多(Filipe Toledo)借了一塊衝浪板,在比賽僅剩9分鐘時下海,戲劇性地贏得冠軍,也取得東奧入場券。

奧運決賽中,費瑞拉在第一浪便挑戰高難度動作,衝浪板斷成二截,最終仍以15.14比6.60的成績戰勝日本選手五十嵐(Kanoa Igarashi),贏得奧運史上首面衝浪金牌,也為巴西拿下東奧首金。而五十嵐雖在金牌戰中發生重大失誤銀恨,賽後記者會上仍主動為費瑞拉翻譯,費瑞拉也以英文向他表示感謝,成為東奧另一段佳話。

▼ 奧運官方推特以漫畫呈現費瑞拉的故事。

(3/3) Don’t miss the first-ever men’s and women’s #surfing finals at #Tokyo2020! pic.twitter.com/OPY45zq0Es