尬起來！2024巴黎奧運「新增1比賽項目」　網預測：女性觀眾會爆增

記者邱晟軒／綜合報導

2020東京奧運昨（8日）正式閉幕，而國際奧委會（IOC）同時宣布2024年巴黎奧運將首次新增Breaking（霹靂舞）項目。消息曝光後，引起許多網友驚呼，「女性觀眾會爆增，會跳舞的男生真的帥暈」、「好酷！已經開始期待了！」

本站曾報導「巴黎奧運增加這個項目 台灣最愛棒球看不到」內文指出，2024巴黎奧運項目中，有些項目將會瘦身，如拳擊與舉重預計都會刪減或合併量級，而其他項目中，滑板、衝浪、運動攀登這些極限運動或是新興項目會續留外，增加霹靂舞（Breaking）的項目，希望能讓奧運這個品牌繼續朝年輕化做努力。

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▲巴黎奧運昨（8日）正式接手東京奧運。（圖／路透）

對於街頭運動進軍奧運殿堂的消息曝光後，有網友就在Dcard上發文表示，不曉得各位還記不記得，這次東京奧運新增了包括空手道、滑板、衝浪、運動攀登、棒球/壘球，其中衝浪、滑板、攀登在下一屆巴黎還可見到，空手道、棒球/壘球都被排除在外，巴黎另外新增了霹靂舞（breaking） ，「只有我覺得奧運比breaking很酷嗎！？」

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛熱議，「我覺得女性觀眾會爆增，會跳舞的男生真的帥暈」、「覺得鞍馬選手可以去兼比breaking欸哈哈哈」、「比較好奇要怎麼評分」、「我覺得台灣比breaking滿有機會奪牌的耶」、「新增breaking真的好酷 已經開始期待了」。

也有網友點名台灣有潛力的出賽代表，「我知道有一個團專跳breaking的叫Reformerz，他們也在很多比賽裡表現得很好，之前看過捷運盃現場真的超炸！」

▼2024巴黎奧運新增霹靂舞（breaking）項目。（圖／達志影像／美聯社）