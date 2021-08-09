奧運期間FB數據：戴資穎貼文獲全球選手最多讚　台灣貼文多由女性發起

▲東奧閉幕中華代表團進場由陳傑掌旗。（圖／資料照，體育署提供）

特約記者洪聖壹／綜合報導

由於時差關係，全球最大運動賽事2020東京奧運讓許多民眾能夠即時為台灣選手加油打氣、了解賽況，Facebook 也在稍早公開的 Facebook 與 Instagram 討論度最高的選手與最熱門的表情符號數據當中，羽球天后戴資穎成為全球新增最多 Facebook 粉絲的選手，她的 Facebook 貼文更獲得 135 萬個讚，也是此次奧運會選手最多。

根據 Facebook貼文按讚數排名指出，台灣羽球選手戴資穎賽後分享的貼文勇奪冠軍，共獲得超過 136 萬個讚，成為過去兩週的賽程期間，全球選手貼文當中獲得最多讚的相關 Facebook 貼文。順帶一提，銀牌羽球選手王齊麟，他在獲得羽球男雙金牌賽後的貼文，也獲得超過 104 萬個讚。

▲戴資穎賽後貼文曝光辛度安慰的文章，單則貼文累積 136萬個讚，兩人合照就有28萬個讚 。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

Facebook 上，全球運動員增粉最多的排行榜中，戴資穎再度躍居第一，大賽期間共獲得超過 50 萬個新增追蹤數（光是金牌戰後新增粉絲就突破30萬），王齊麟則以新增 36 萬個新粉絲，位居世界第二。

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至於 Instagram 方面，全球 Instagram 互動最多的運動員前十名如下，戴資穎的互動次數也位列全球前十大；此外，戴資穎新增粉絲（@tai_tzuying, 新增 614,000 新粉絲），也比楊勇緯（@yangyungwei, 新增 441,169 新粉絲）、王齊麟（@chilinwang, 新增 304,567 新粉絲）、林昀儒（@lin__yun_ju_, 新增 295,542 新粉絲）等人都還多，相關互動排名如下：

1. Rayssa Leal（滑板，巴西）：1,844 萬

2. Simone Biles（競技體操，美國）：1,790 萬

3. Dani Alves（足球，巴西）：1,259 萬

4. Rebeca Andrade（競技體操，巴西）：1,033 萬

5. Italo Ferreira（衝浪，巴西）：797 萬

6. Douglas Souza（足球，巴西）：767 萬

7. Suni Lee（競技體操，美國）：630 萬

8. Luka Doncic（籃球，斯洛維尼亞）：484 萬

9. 戴資穎（羽球，台灣）：472 萬

10. Gabriel Medina（衝浪，巴西）：470 萬

其實不管是 Facebook 還是 Instagram，互動排名在其次，從這次也發現台灣得新聞影響力與社群關聯性相當高，只要是在對的時間點、發生對的事件，影響力還是相當高。以年齡來看，過去兩週 Facebook 上討論的台灣用戶，多是落在 35 至 44 歲之間（約佔 29%），其次為 25 至 34 歲的族群。若以性別來看，在台灣超過 57% 的 Facebook 相關討論由女性發起，也顛覆以往：「只有男性熱衷運動賽事」的說法。

台灣在本屆奧運奪下2金4銀6銅共12面獎牌，是參加奧運以來最佳成績，不過在總排名34名並非最佳，2004年雅典奧運2金2銀1銅奪下31名，是歷史最佳。如果是以觀賽熱衷度來說，本屆參賽選手們不管有沒有得名，都已經確實在台灣奠定很好的基礎。