　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

反恐訓練中心遭譏蚊子館　徐國勇視察未來將與軍特戰勁旅共訓

▲內政部長徐國勇9日下午到桃園市警政署反恐訓練中心視察並提供改進政策。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部長徐國勇9日下午到桃園市警政署反恐訓練中心視察並提供改進政策。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有鑑於日前有媒體質疑警政署「反恐訓練中心」訓練量能不佳，內政部長徐國勇9日下午親赴桃園市新屋區視察警政署反恐訓練中心，觀看反恐訓練課程演練，並頒發獎勵金慰勉同仁辛勞。

徐國勇視察後指示，反恐訓練中心訓練能量仍須持續精進強化，對於訓練中心相關反恐設施應不斷充實；並認為學員住宿環境應持續改善，讓特警學員有更優質的訓練環境，強化指揮官反恐戰術指揮能力。

▲內政部長徐國勇9日下午到桃園市警政署反恐訓練中心視察並提供改進政策。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部長徐國勇9日下午到桃園市警政署反恐訓練中心視察並提供改進政策。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署為提升治安維護與反恐能量，反恐訓練中心高質量各項訓練仍持續進行。警政署秀出數據反駁，從2017年至2020年間「反恐訓練中心」辦理反恐演習及聯合訓練合計31場次、參加訓練人數多達6909人次，實際訓練狀況並非如媒體質疑「變成蚊子館」

警政署並透過專業設計提供反恐戰術訓練，包括反恐現場及無劇本等演練。2019年更曾派員參考美國「城市之盾（Urban Shield）」反恐演訓，也曾辦理過「靖勇專案」高階指揮官反恐演訓，期程演練2個月，累計人數達1,616人次，正式演練406人次，並要求警察局副局長以上幹部到場觀摩。

反恐訓練中心2020年辦理高階指揮官反恐演練計6場次，2020年辦理反恐演練3場次，其中包含維安特勤隊的戰技演習訓練，每年均辦理一期32週的培訓班課程，包含高階反恐戰技演練，維安特勤隊員結訓納編後，目前常駐一分隊在反恐訓練中心，實施保持訓練，維持反恐戰鬥能力。

但警政署強調「反恐訓練中心」內部著重於反恐菁英訓練，並非一般員警常年訓練。數字反映上當然會和各縣市警局訓練人次、場次有所差距，但警政署指出：反恐訓練充分運用質量並重，重點在指揮官反恐戰術指揮能力以及基層特警的精良戰技。

警政署說：近來國際情勢緊張，世界偶見發生部分區域衝突事件，國內治安維護工作，警政署會加強維安特勤部隊國內同性質友軍特戰部隊相互結合演訓，未來會規劃舉辦聯合演習，提升國內特警戰力。

【相關新聞】

父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒　督察長帶回輔導

獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

 

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
林昀儒現身奧運閉幕片！頂尖畫面曝　台灣唯一選手被剪入
總價2.22億「全球鷹」墜毀　掉一架等於失兩架F-35
男星確診7天瀕臨重症　「肺完全變白色」
命理師曝「鬼月11禁忌」　友鐵齒挑戰...驚見一排好兄弟招手
茶魚訊都在LINE群！老司機「帶路吃女神」　內行曝驚人福利

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新莊死亡車禍！騎士離奇自摔　遭後方大車輾過「臉凹陷」

疫情求職難！無業男淪「車手」　提款太慌張遭鷹眼警盯上

反恐訓練中心遭譏蚊子館　徐國勇視察未來將與軍特戰勁旅共訓

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝　就是台南囂張「野馬」駕駛

登山男「汐止新山夢湖」撿手機…突落水宣告不治　太太目擊崩潰

疫情期間稽查瑜珈教室　美籍師氣音說「Shut up」挨告妨害公務

快訊／台南永康汽車零件工廠傳火警　現場冒出明火濃煙全力搶救

酒駕肇逃！遭撞騎士頭破慘死...他「車牌掉落」賴不掉

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆：太可惡了！

鈑金廠老闆最後身影曝！詭異「穿越」超窄縫隙　陳屍排水溝2天

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

快訊／新莊死亡車禍！騎士離奇自摔　遭後方大車輾過「臉凹陷」

疫情求職難！無業男淪「車手」　提款太慌張遭鷹眼警盯上

反恐訓練中心遭譏蚊子館　徐國勇視察未來將與軍特戰勁旅共訓

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝　就是台南囂張「野馬」駕駛

登山男「汐止新山夢湖」撿手機…突落水宣告不治　太太目擊崩潰

疫情期間稽查瑜珈教室　美籍師氣音說「Shut up」挨告妨害公務

快訊／台南永康汽車零件工廠傳火警　現場冒出明火濃煙全力搶救

酒駕肇逃！遭撞騎士頭破慘死...他「車牌掉落」賴不掉

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆：太可惡了！

鈑金廠老闆最後身影曝！詭異「穿越」超窄縫隙　陳屍排水溝2天

80%男生不懂女友氣什麼！男女思維4大差異：其實「我愛你」很好用

1,723萬！保時捷「911賽道蛙」限量25輛紀念開賣

YouTuber鐵牛愛妻懷孕了！　報喜嗨喊「要當一個很酷的爸爸」

周天瑋／從三國兩大戰役看這一個重大武統變數

專家曝黑咖啡「最佳飲用時間」，喝對瘦身效果翻倍跳

白俄東奧選手獲庇護　拍賣過去獎牌助同胞運動員

纏鬥16球成贏球關鍵　林安可沒有故意：想打卻打不出去

選對洗澡時間治失眠！日本睡眠醫生傳授「7個助眠小秘訣」

日男星確診7天瀕臨重症！　妻曝病情無好轉跡象「肺完全變白色」

復賽後首度打贏兄弟　餅總：林安可纏鬥16球最關鍵

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

100kg胖婦產巨嬰釀骨折！女名醫慘挨告

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝

37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

他命喪金山溫圈　小21歲嫩妻竟是連環索命狂魔

13歲女穿「馬甲內衣」床戰　他被告才知是未成年

即／新店大樓鷹架作業　1工人墜12樓亡

台灣之光刺青師病逝　告別式現場白馬相伴

港籍知名美妝總監在台猝死！生前欠銀行692萬

小女友遭灌酒！少年怒約談判　警所旁中刀亡

即／世界刺青冠軍告別式　31輛超跑車隊送行

持美工刀搶台中國泰世華！男挾持女行員喊：想坐牢

即／新莊死亡車禍　騎士遭大車輾斃

更多熱門

相關新聞

反恐訓練中心成蚊子館　警政署：高質量訓練

反恐訓練中心成蚊子館　警政署：高質量訓練

2007年行政院為加強國內治安需要及國際恐怖活動不斷，於桃園市新屋區興建反恐訓練中心，斥資5.5億元花12年竣工。但審計部總決算審查報告，提出訓練中心的使用量偏低疑淪為蚊子館。對此，警政署澄清，從2017年至2020年辦理的反恐演習及聯合訓練合計31場次及6909人次，以求訓練質量並重、戰術戰技兼備，厚植反恐應變能量。

勇警抓違規遭開槍險穿心！明訂須穿防彈背心

勇警抓違規遭開槍險穿心！明訂須穿防彈背心

「胸口中彈」抓惡匪　勇警父：難忘父親節大禮物

「胸口中彈」抓惡匪　勇警父：難忘父親節大禮物

「松山之亂」雪茄館涉黑　警抄四海幫博弈據點

「松山之亂」雪茄館涉黑　警抄四海幫博弈據點

蘇貞昌宣示擴大掃黑　幫派犯罪相關刀械應納公告查禁範圍

蘇貞昌宣示擴大掃黑　幫派犯罪相關刀械應納公告查禁範圍

關鍵字：

警政署內政部長徐國勇反恐訓練中心城市之盾

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

不是自嗨！台防疫做超好　最新排名曝

50歲女星「內蒙古撞駱駝」車禍亡！疑車速快釀禍

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面