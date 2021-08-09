反恐訓練中心遭譏蚊子館　徐國勇視察未來將與軍特戰勁旅共訓

▲內政部長徐國勇9日下午到桃園市警政署反恐訓練中心視察並提供改進政策。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有鑑於日前有媒體質疑警政署「反恐訓練中心」訓練量能不佳，內政部長徐國勇9日下午親赴桃園市新屋區視察警政署反恐訓練中心，觀看反恐訓練課程演練，並頒發獎勵金慰勉同仁辛勞。

徐國勇視察後指示，反恐訓練中心訓練能量仍須持續精進強化，對於訓練中心相關反恐設施應不斷充實；並認為學員住宿環境應持續改善，讓特警學員有更優質的訓練環境，強化指揮官反恐戰術指揮能力。

▲內政部長徐國勇9日下午到桃園市警政署反恐訓練中心視察並提供改進政策。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署為提升治安維護與反恐能量，反恐訓練中心高質量各項訓練仍持續進行。警政署秀出數據反駁，從2017年至2020年間「反恐訓練中心」辦理反恐演習及聯合訓練合計31場次、參加訓練人數多達6909人次，實際訓練狀況並非如媒體質疑「變成蚊子館」



警政署並透過專業設計提供反恐戰術訓練，包括反恐現場及無劇本等演練。2019年更曾派員參考美國「城市之盾（Urban Shield）」反恐演訓，也曾辦理過「靖勇專案」高階指揮官反恐演訓，期程演練2個月，累計人數達1,616人次，正式演練406人次，並要求警察局副局長以上幹部到場觀摩。

反恐訓練中心2020年辦理高階指揮官反恐演練計6場次，2020年辦理反恐演練3場次，其中包含維安特勤隊的戰技演習訓練，每年均辦理一期32週的培訓班課程，包含高階反恐戰技演練，維安特勤隊員結訓納編後，目前常駐一分隊在反恐訓練中心，實施保持訓練，維持反恐戰鬥能力。

但警政署強調「反恐訓練中心」內部著重於反恐菁英訓練，並非一般員警常年訓練。數字反映上當然會和各縣市警局訓練人次、場次有所差距，但警政署指出：反恐訓練充分運用質量並重，重點在指揮官反恐戰術指揮能力以及基層特警的精良戰技。

警政署說：近來國際情勢緊張，世界偶見發生部分區域衝突事件，國內治安維護工作，警政署會加強維安特勤部隊國內同性質友軍特戰部隊相互結合演訓，未來會規劃舉辦聯合演習，提升國內特警戰力。

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