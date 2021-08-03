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勇警蔡旻庭「胸口中彈」負傷抓惡匪　蔡爸：難忘父親節大禮物

▲▼警員蔡旻庭取締交違胸口中彈（上圖右），他父親（下圖右2）說：「難忘父親節大禮物（指槍傷）」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼警員蔡旻庭取締交違胸口中彈（上圖右），他父親（下圖右2）說：「難忘父親節大禮物（指槍傷）」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城分駐所警員蔡旻庭胸口中彈，子彈貫穿肺部，仍負傷壓制嫌犯，從嘉義趕來的蔡父，在內政部長徐國勇慰問時說：「兒子小時候比較不正義的事情都會跳出來維護，現在他送給我這個大禮物，我這輩子都不會忘記，但仍以他為榮」。

▲▼警員蔡旻庭取締交違胸口中彈（上圖右），他父親（下圖右2）說：「難忘父親節大禮物（指槍傷）」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

29歲宜蘭頭城分駐所警員蔡旻庭，2日深夜取締機車紅燈違規右轉時，尾隨呂姓騎士500多公尺攔截，沒想到雙方起口角，呂男竟然手持改造手槍朝蔡旻庭胸口開槍，蔡旻庭仍負傷壓制嫌犯。蔡蔡旻庭中彈相當驚險，子彈剛好從心臟滑過，接著轉彎斜斜貫穿左胸，若是子彈再稍微偏移一點，就會打中心臟，醫師也直呼「真的是命大」。

蔡父母從嘉義趕來探視兒子傷勢，內政部長徐國勇慰問時，蔡父蔡福財說：「兒子小時候比較不正義的事情都會跳出來維護，從小就是養成這樣的個性，長大之後投入警察行業，就覺得明明不能違規不能亂停車造成這個社會混亂，所以就要去把他導正，才會造成今天這個不幸，不過這已經是不幸中的大幸，沒有弄到心臟，有比較安心。」

「他考警察，我沒有去贊成也不會去反對，他有這個興趣做警察是他選擇的，長輩是支持他想走的路，他對自己的工作做得眉開眼笑，長輩看了很高興，一個人最重要就是你多愛你的工作，不管你是撿垃圾還是什麼，都要把自己份內工作做好，他這樣也讓長輩很安心，但（父親節）他送給我這個大禮物，我這輩子都不會忘記，但是想到說，他也是為了我們台灣付出，所以我們覺得很安慰，他今天受傷，不是發生車禍，是為了維護這個社會治安付出而受傷，我們做長輩的很安慰」

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