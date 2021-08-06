記者黃宥寧／台北報導

2007年行政院為加強國內治安需要及國際恐怖活動不斷，於桃園市新屋區興建反恐訓練中心，斥資5.5億元花12年竣工。但審計部總決算審查報告，提出訓練中心的使用量偏低疑淪為蚊子館。對此，警政署澄清，從2017年至2020年辦理的反恐演習及聯合訓練合計31場次及6909人次，以求訓練質量並重、戰術戰技兼備，厚植反恐應變能量。

▲▼反恐訓練中心照。（圖／警政署提供）

警政署表示，為強化指揮官《質的訓練》—臨場指揮判斷及應變能力，警政署透過專業設計提供反恐戰術訓練，包括反恐現場（地）及無劇本等演練。2019年參考美國「城市之盾（Urban Shield）」反恐演訓精髓，辦理靖勇專案高階指揮官反恐演訓，期程演練2個月，累計人數達1616人次，正式演練406人次，並要求警察局副局長以上幹部到場觀摩。2020年辦理高階指揮官反恐演練計有6場次，今年辦理反恐演練3場次，以提升各警察機關幹部反恐作戰指揮及戰術能力。

▼警政署強調反恐訓練中心絕非蚊子館。（圖／警政署提供）

有關規劃辦理反恐演訓，除期前籌備工作外，尚須相關指參作業，包括人力、物力整備及不斷演練，期程均需2至3個月，才能讓演訓活動順利完成。例如：「109年雙十國慶」，警政署維安特勤部隊在總統府前實施直昇機垂降及公車反劫持人質營救演訓，即於反恐訓練中心運用相關場域訓練。

▼反恐訓練中心照。（圖／警政署提供）

警政署強調「反恐訓練中心」場域著重於反恐菁英訓練，非一般員警常年訓練。反恐訓練充分運用質量並重，持續強化指揮官反恐戰術指揮能力-質的訓練及精實維安特勤部隊戰技-量的訓練，結合國際反恐情勢及恐攻案例，透過維安特勤部隊與縣市特殊任務警力辦理聯合演訓，強化中央與地方合作默契。另將持續邀請國內友軍特勤部隊移地訓練及交流觀摩，精進反恐應變能力，確保國家安全與社會安定。

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