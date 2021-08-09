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社會 社會焦點 保障人權

196萬元囂張「野馬」台南街頭亂竄　二度逆駕闖紅燈引公憤

記者林悅／台南報導

一輛新車價196.9萬元的福特黃色野馬跑車（Ford Mustang），8日父親節上午在台南市中西區民生路時，竟二度逆向行駛，還涉嫌闖紅燈，害得順向車道人車紛紛閃避怕被撞上，險象環生，這種街頭亂竄危險駕駛行為引起公憤，台南市警二分局已主動調查中。

▲一輛福特黃色野馬跑車，行經台南市中西區民生路時，竟二度逆向行駛，還涉嫌闖紅燈，二分局正調閱監視器畫面進一步清案情，如確實違規將開單告發。（圖／記者林悅翻攝）

▲一輛福特黃色野馬跑車，行經台南市中西區民生路時，竟二度逆向行駛，還涉嫌闖紅燈，二分局正調閱監視器畫面進一步清案情，如確實違規將開單告發。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，8月8日父親節上午，一部福特黃色野馬跑車（Ford Mustang）出現在中西區民生路一段，該黃色野馬逆向行駛，順向車道的車輛見狀紛紛走避，怕被撞上，現場險象環生。

▲一輛福特黃色野馬跑車，行經台南市中西區民生路時，竟二度逆向行駛，還涉嫌闖紅燈，二分局正調閱監視器畫面進一步清案情，如確實違規將開單告發。（圖／記者林悅翻攝）

該部福特黃色野馬跑車，連續逆向行駛2次，每次約3、400公尺，而且還闖紅燈，最後往安平路方向離去，福特黃色野馬跑車在市區街道亂竄，危駕駛的行為，引起駕駛人公憤。

台南市警二分局警方表示，尚未接獲相關報案檢舉，將調閱沿途監視器畫面來進一步釐清是否有違規行為，一旦確定違規，一定會開出紅單，逆向行車可罰600元至1800元，闖紅燈則為1800元至5400元，如依二次逆向、一次闖紅燈來估算，最重可處9千元，呼籲用路人勿以身試法。

依道路交通管理處罰條例第53條，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰（前項紅燈右轉行為者，處新台幣6百元以上1800元以下罰鍰）；道路交通管理處罰條例第45條汽車駕駛人，不依規定駛入來車道，處新台幣6百元以上1800元以下罰鍰。

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