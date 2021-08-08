二級警戒以來確診創新低　台南接種633697劑疫苗劑次涵蓋率33.9％

▲台南市長黃偉哲指出，8日台南市+0，除祝福天下間的父親佳節快樂，因7日停班停課，疫苗沒有施打，但8日開始請沒有施打疫苗的民眾去施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，8日全台灣創下二級警戒以來的最低確診數，是本土 4例確診，境外3例，台南市+0，除祝福天下間的父親佳節快樂，因7日停班停課，疫苗沒有施打，但8日開始，對於8月1日、7日沒有施打疫苗的民眾請去施打。

衛生局陳淑娟科長指出，依據中央流行疫情指揮中心說明，若市民已於7月19日12時前意願登記Moderna疫苗且為53至54歲之第9類對象，將可接種第一劑，開放預約時間為8月7日 16時至8月9日12時止；接種期程自8月11日至8月17日，並視疫苗供應情形調整接種場次。

目前台南市仍可預約之區域為東區、南區、北區、中西、永康、仁德、關廟、新營、佳里、柳營、東山、麻豆區；請符合接種資格的市民儘快至「COVID-19公費疫苗預約平台」進行預約。台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至7日，台南市共接種633697劑次，疫苗劑次涵蓋率33.9％。

有關第一劑AZ疫苗接種超過10週以上者，開放第二劑接種Moderna疫苗之對象，目前僅限COVID-19專責醫療院所之第一線醫護工作人員；COVID-19專責醫療院所包含設置專責病房、負壓隔離病房或採檢院所，請民眾留意。

民政局表示，民政系統目前服務長輩上1922登記施打意願的件數超過三萬件，另外，為顧及長輩上網不便，未來65歲以上尚未登記意願的長輩，將由中央提供名冊，並由民政局直接通知長輩前往施打，區公所也會配合衛生局安排的時間地點，來通知長輩相關疫苗施打資訊。



黃偉哲說，市府動用第二預備金，來購置跟中央購置日本腦炎疫苗，在白河地區來施打，因為主要是目前為止台南市有四例日本腦炎病例案例，那有兩例在白河，一例在下營，一例在歸仁，所以希望說養豬的農民，請在豬舍那邊做好一些防蚊的措施，然後通常這個部分跟登革熱的，尤其是日本腦炎疫情開始的時候，登革熱也很岌岌可危，我們需要注意這幾天下雨，下雨之後就有水坑積水，水坑積水就會有蚊子孳生，蚊子孳生就去叮咬人，然後造成一些登革熱，跟日本腦炎，以及跟蚊子傳播相關疾病的感染，所以說請各位特別注意。

黃偉哲表示，凡是有被衛生所通知到的市民朋友，請趕快去施打日本腦炎疫苗，尤其大家知道衛生所人員相當辛苦，又要準備疫調，有時候又要足跡要去疫調，要去匡列，有時候還要去做做篩檢，有時候還要去做施打疫苗，現在又多了一個登革熱防治跟日本腦炎防治，所以希望說市民朋友們多多配合，那剛剛陳科長有提到的第二劑疫苗施打，就是已經登記的，不管是透過家人幫忙登記的，或者是透過我們衛生人員，包括民政局的公所，還有衛生所，還有戶政事務所同仁幫忙登記的，那直接可以到預約平台，上1922預約平台上來挑選日期跟地點，那但是如果沒有登記的，指揮中心會提供名冊給市府，然後市府就會安排你來登記，還有一個就是說你的子孫都很孝順，來幫爺爺幫爸爸媽媽來做預約平台的登記，那也希望說大家發揮疼惜長者的心情，來幫忙家中的長輩來登記，那減少他們的數位落差，那這樣子長輩也會覺得很方便，當然如果沒有辦法來幫忙長輩，或是沒有幫忙長輩登記的話，我們區公所、衛生所、戶政事務所人員，都可以幫忙代勞。

黃偉哲說，全國的易淹水地區台南大概佔了35％左右，也就是說三分之一，謝謝中央幫忙，不管是過去8年8百億，後來6年6百億，加上前曕計畫，能夠幫忙台南市，也感謝歷任市長，大家一起和中央爭取經費來做好治水的設施，更感謝市民朋友們平常很關心治水設施的施作，那也維持市容的整潔，不會讓很多排水管道堵塞，也感謝台南市的一些公務人員，包括水利局、工務局、環保局許多公務人員，他們努力巡排水溝，這次盧碧颱風以及帶來的西南氣流，有了治水成果，但台南農損面積高達820公頃，受損金額高達3300萬，8日還陸陸續續去查估，能夠讓農民減少損失。

另外，目前我國社區內尚有不明感染源之COVID-19案例，黃偉哲市長呼籲市民原地過父親節，多加使用餐廳外送服務，如外出用餐，則請落實防疫措施。

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