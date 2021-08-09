台南北門、將軍區凌晨降雨量全國居冠　抽水機火力全開左鎮搶通道路

▲台南北門、將軍區9日凌晨降雨量全國居冠，水利局抽水機全開抽排水，左鎮邊坡土石滑落，全力搶通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受西南風的影響，9日凌晨為台南沿海地區帶來劇烈降雨，北門區3小時累積降雨量154.5mm，將軍區3小時累積降雨量也接近130mm，降雨量全國居冠，市長黃偉哲要求水利局、區公所及各權責單位，針對積淹水地區加強抽排，並研擬後續改善對策。



水利局說明，受西南風及9日大潮影響，沿海地區凌晨3時至早上7時降下豪雨，且大潮期間又遇漲潮，雨水不易排出，僅能靠抽水機組抽排，到中午12時為止，全市計有34站抽水站起抽，總抽水量約270萬噸，北門、將軍區9日凌晨達一級淹水警戒，並陸續接到道路積水通報，經水利局與區公所全力啟動抽水站，將軍區馬沙溝抽水站、北門永隆溝抽水站等站全力抽水，並增派抽水機組加速抽排能量後，至上午7時雨勢趨緩陸續退水，北門、將軍區通報15處積水案件皆已退水，其中，將軍區廣山社區已於上午8時退水、北門區三寮灣社區也於上午10時30分退水。

水利局提醒，西南風仍持續影響，易有短延時強降雨發生，請沿海的市民朋友留意海水倒灌或積淹水情況發生，山區也請留意土石流相關警訊。

此外，7日上午8時許，在左鎮區台20線25.9K處（左鎮區中心里８之7號平埔族美食餐廳）旁，第3度發生山坡土石連同竹子滑落，更淹沒單向（左鎮往新化方向）車道，再次導致交通單向中斷，所幸3次皆無無車輛及人員受波及，經所有團隊協助搶修後已於7日晚上6時40分搶修完成恢復通車。

8日晚間，台20線21公里處，左鎮卓猴路段附近，往玉井方向右側邊坡竹子倒塌，導致4線車道全被擋住，雙向無法通行。左鎮區公所獲報後立刻趕往警戒，公路局曾文工務段的契約廠商也到現場進行清理，在警方協助交管下，於8日晚上9時50分恢復雙向通行。

另於7日上午8時許，在左鎮區台20線25.9K處（左鎮區中心里８之7號平埔族美食餐廳）旁，第3度發生山坡土石連同竹子滑落，更淹沒單向（左鎮往新化方向）車道，再次導致交通單向中斷，所幸3次皆無無車輛及人員受波及，經所有團隊協助搶修後已於當日晚間6點40分搶修完成恢復通車。



8日晚間，台20線21公里處，左鎮卓猴路段附近，往玉井方向右側邊坡竹子倒塌，導致4線車道全被擋住，雙向無法通行。左鎮區公所獲報後立刻趕往警戒，公路局曾文工務段的契約廠商也到現場進行清理，在警方協助交管下，於當日晚間9點50分恢復雙向通行。

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