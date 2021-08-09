LIVE／北市+2！餐廳內用違規亂象公布　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心9日公布，新增4例本土確診，個案分佈為台北市2例、新北市和高雄市各1例，另確診個案中新增4例死亡。台北市政府9日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增4例本土病例，其中1例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，均為男性，年齡介於30多歲至50多歲，發病日介於8月7日至8月8日。個案分布為台北市2例、新北市及高雄市各1例；其中1例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，新增4例死亡個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介5月29日至7月28日，確診日介於5月31日至7月29日，死亡日介於8月2日至8月8日。

台北市政府9日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席，並對北市紓困與振興方案、餐廳內用監控情況、主管疫苗業務的衛福部食藥署被爆超打、游泳池10日解封卻無法淋浴、AZ、莫德納疫苗即將雙缺、傳家樂福桂林店有確診足跡卻正常營業等問題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）