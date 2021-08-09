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雲南北漂象群回家了！　工作人員組「車牆」引導走大橋跨越元江

記者魏有德／綜合報導

雲南14頭野象組成的象群「北漂」16個月後，終於在人工引導的方式於昨（8）日跨越元江大橋抵達元江南岸，朝原棲息地前進。受到雨季河川水勢洶湧影響，工作人員研判象群無法自行跨越元江，因此採取人工引導的方式，派出多輛大卡車首尾相連組成「車牆」，將路線引導至大橋上，讓象群成功跨越元江。

▲雲南象群南返跨越元江。（圖／翻攝新華網）

▲工作人員用大卡車組成車牆，引導象群走大橋跨越水勢洶湧的元江。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，14頭北移亞洲象於8日20時許，經人工引導，通過老213國道元江橋（距元江縣城7公里）跨越元江幹流，抵達元江南岸。據雲南北移亞洲象群安全防範工作省級指揮部表示，目前象群在監測範圍內，總體情況平穩，距離普洱市墨江縣轄區最近26公里，「現場指揮部將繼續科學引導，全力保障象群安全，幫助其盡快回歸原棲息地。」

▲雲南象群南返跨越元江。（圖／翻攝新華網）

▲頭象上橋後確認沒有危機，象群才陸續跟上跨越大橋。（圖／翻攝新華網）

由指揮部釋出的影片可以發現，象群在元江北岸的狹窄公路上排成一列，緩步走向橋頭，臨江一側則是首尾相連的大型卡車。當象群接近橋頭時，幾輛大卡車橫向阻斷前進方向，頭象自然地向左轉上橋。

當頭象在大橋上走了一小段路後，主動拉開距離的象群才陸續跟上，隨後便通過大橋底達元江南岸。截至昨（8）日晚間，象群在玉溪市元江縣紅河街道林地內活動，距離普洱市墨江縣轄區最近約26公里。

工作人員仍持續監測象群活動，現場指揮部未來將持續採用科學引導方式，保障象群安全並助其盡快回歸原棲息地。 

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